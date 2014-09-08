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Lexus готовит новый «водородный» концепт - автоновости
8-09-2014, 12:43, Автоновости Особое закрытое подразделение Special Vehicle Operation на ММАС-2014 приоткрыло завесу тайны над уникальным, сверхроскошным и, главное, редким Range Rover Sport SVR....
31-05-2015, 19:43, Автоновости На дорогах Москвы пройдет рейд по выявлению водителей, которые говорят по телефону во время вождения....
7-03-2017, 04:41, Автоновости Только что стало известно имя победителя конкурса «Car of the Year 2017». За эту престижную премию в этом году сражалось 58 моделей главных мировых автогигантов. Жюри – авторитетные журналисты со...
29-01-2014, 02:40, Автоновости Два с половиной года руководство компании BMW отвело конструкторам для разработки нового поколения модели 5-Series. Уже сегодня известно, что новая «пятерка» получит в основу новую архитектуру,...
13-10-2016, 12:43, Автоновости На сбор предзаказов в США у компании ушло семь дней, «живые» же автомобили были распроданы за 13 часов....
15-11-2016, 00:55, Автоновости Британская «зеленая» новинка дебютирует на грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе....
18-07-2016, 19:41, Автоновости Начальная стоимость новинки в базовой комплектации составляет 2 749 999 рублей....
13-01-2016, 05:55, Автоновости В Соединенном королевстве в 2015 году был зафиксирован 6,3-процентный рост....
9-02-2014, 21:17, Автоновости Официальные дилеры Mercedes-Benz в марте приступят к реализации на европейском рынке четырех новых модификаций флагманского седана S-класса....
5-04-2014, 19:13, Автоновости С сегодняшнего дня ГИБДД России приступает к выдаче водительских удостоверений нового образца....