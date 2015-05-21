Марио Изола: Гран При Испании – последняя гонка, где мы будем выбирать количество комплектов шин
Глава автоспортивного отдела Pirelli Марио Изола дал комментарий накануне начала гоночного уик-энда в Испании.«Гран При Испании – последний уик-энд, на котором мы будем выбирать количество тех или иных комплектов для каждой из команд; уже в Монако пилоты будут делать собственный выбор каждого из трех компаундов, – сказал Изола. – Если говорить об автодроме в Барселоне, то он хорошо известен всем гонщикам.Сюда команды обычно привозят обновленные аэродинамические пакеты. Это означает, что уровень износа резины здесь будет выше, чем во время зимних тестов.Очевидно также, что температура тут будет выше в сравнении с февралем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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