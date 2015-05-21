ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марио Изола: Гран При Испании – последняя гонка, где мы будем выбирать количество комплектов шин Глава автоспортивного отдела Pirelli Марио Изола дал комментарий накануне начала гоночного уик-энда в Испании. «Гран При Испании – последний уик-энд, на котором мы будем выбирать количество тех или иных комплектов для каждой из команд; уже в Монако пилоты будут делать собственный выбор каждого из трех компаундов, – сказал Изола. – Если говорить об автодроме в Барселоне, то он хорошо известен всем гонщикам. Сюда команды обычно привозят обновленные аэродинамические пакеты. Это означает, что уровень износа резины здесь будет выше, чем во время зимних тестов. Очевидно также, что температура тут будет выше в сравнении с февралем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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