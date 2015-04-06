На Сузуке пройдут демонстрационные заезды 10 винтажных машин Ф1
В рамках авто-шоу "Sound of Engine", которое на автодроме Сузука пройдет под патронатом бренда Richard Mille, состоится демонстрация десяти исторических машин Ф1, сообщает AUTOSPORT.com.Фестиваль пройдет 18-19 ноября. Винтажные автомобили одновременно примут участие в псевдоквалификационной сессии, после чего состоятся еще две 20-минутные тренировки.А в воскресенье, 19 ноября, пройдут 40-минутные демонстрационные заезды.Организатор Masters Historic Racing выберет десять различных машин периода с 1966 по 1985 год. Автомобили будут транспортироваться из Европы и США.Один из членов Masters Historic Racing Рон Мейдон сказал: «Для нас большая честь выставить на стартовое поле эти машины. Мы получим возможность продемонстрировать некоторые винтажные автомобили Ф1 осведомленной и страстной японской публике. Мы постараемся выбрать самые лучшие экземпляры».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
На предстоящем Ралли Германия Toyota впервые выставит свой новый GT86 CS-R3 в качестве «нулевого» автомобиля. Управлять новой раллийной машиной Toyota будет победительница женского зачета чемпионата...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!