ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ На Сузуке пройдут демонстрационные заезды 10 винтажных машин Ф1 В рамках авто-шоу "Sound of Engine", которое на автодроме Сузука пройдет под патронатом бренда Richard Mille, состоится демонстрация десяти исторических машин Ф1, сообщает AUTOSPORT.com. Фестиваль пройдет 18-19 ноября. Винтажные автомобили одновременно примут участие в псевдоквалификационной сессии, после чего состоятся еще две 20-минутные тренировки. А в воскресенье, 19 ноября, пройдут 40-минутные демонстрационные заезды. Организатор Masters Historic Racing выберет десять различных машин периода с 1966 по 1985 год. Автомобили будут транспортироваться из Европы и США. Один из членов Masters Historic Racing Рон Мейдон сказал: «Для нас большая честь выставить на стартовое поле эти машины. Мы получим возможность продемонстрировать некоторые винтажные автомобили Ф1 осведомленной и страстной японской публике. Мы постараемся выбрать самые лучшие экземпляры».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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