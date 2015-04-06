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На Сузуке пройдут демонстрационные заезды 10 винтажных машин Ф1

В рамках авто-шоу "Sound of Engine", которое на автодроме Сузука пройдет под патронатом бренда Richard Mille, состоится демонстрация десяти исторических машин Ф1, сообщает AUTOSPORT.com.

Фестиваль пройдет 18-19 ноября. Винтажные автомобили одновременно примут участие в псевдоквалификационной сессии, после чего состоятся еще две 20-минутные тренировки.

А в воскресенье, 19 ноября, пройдут 40-минутные демонстрационные заезды.

Организатор Masters Historic Racing выберет десять различных машин периода с 1966 по 1985 год. Автомобили будут транспортироваться из Европы и США.

Один из членов Masters Historic Racing Рон Мейдон сказал: «Для нас большая честь выставить на стартовое поле эти машины. Мы получим возможность продемонстрировать некоторые винтажные автомобили Ф1 осведомленной и страстной японской публике. Мы постараемся выбрать самые лучшие экземпляры».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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