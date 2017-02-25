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Nissan обновил Terrano для России - автоновости
25-02-2017, 01:06, Автоновости Третье поколение французского коммерческого фургона выходит на российского рынок....
19-08-2015, 04:41, Автоновости Немецкий автопроизводитель Porsche начал принимать предзаказы на новую версию Macan S Diesel....
11-08-2016, 07:59, Автоновости Теперь министерство будет учитывать такие показатели как объемы продаж и уровень локализации....
10-04-2017, 05:01, Автоновости По данным исследования, даже при коротких поездках взрослому человеку достаточно 10 минут смотреть непрерывно на экран смартфона, чтобы его укачало....
2-03-2017, 12:50, Автоновости Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi компания «ММС Рус» сегодня объявила о старте продаж нового исполнения кроссовера Mitsubishi Outlander с индексом GT. В отличии от своих собратьев...
17-02-2014, 12:07, Автоновости Экспертный цент Probok.net нашел необычный способ бороться с нарушениями скоростного режима в Москве....
25-08-2014, 15:01, Автоновости Японский автопроизводитель Nissan готовится выпустить новый спорткар, который унаследует традиции купе 370Z....
13-02-2016, 16:55, Автоновости Корейская компания Kia представила серийную версию гибридного кроссовера собственной разработки. Премьера новинки под названием Niro состоялась в рамках моторшоу в Чикаго....
20-03-2014, 21:50, Автоновости Автопроизводитель из Мюнхена предложит клиентам, желающим наслаждаться солнечными лучами, открытую версию модели 2-й серии....
5-04-2017, 12:53, Автоновости Ульяновский автозавод вернул в гамму комплектаций внедорожника «Патриот» версию «Классик», которая исчезла после рестайлинга внедорожника осенью прошлого года....