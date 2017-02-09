ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ У гонщиков Yamaha разделились мнения по поводу нового шасси У гонщиков Yamaha Валентино Росси и Маверика Виньялеса сложились разные мнения относительно нового шасси команды после тестов в понедельник. Лидер чемпионата Росси обнаружил, что новое шасси ведет себя менее «естественно» на входе в повороты по сравнению с предшественником, в то время как Виньялес быстро адаптировался к новой технике. «Мы попробовали менять настройки, но, к сожалению, в гонке это не сработало, – заявил Росси. – На тестах мы опробовали более привычные настройки, но новое шасси так же плохо работает. В тестовый день мы многое смогли проверить и, я надеюсь, мы разобрались, как решить проблему». Руководитель Yamaha Массимо Мерегалли остался доволен показателями нового шасси, однако по-прежнему верит, что можно добиться улучшений. В гонке в Хересе Виньялес смог занять только шестое место, однако на тестах стал лидером. «Новое шасси работает очень хорошо, – заверил испанец. – Мы сравнили гоночные настройки на тех же шинах, чтобы в этом убедиться. В итоге результаты оказались совершенно иными, у нас был отличный темп. В любом случае, мы ждем Ле-Мана, который нам походит, особенно мне с моим стилем езды. Надеюсь, там мы сможем рассчитывать на хороший результат. На тестах были положительные и отрицательные моменты, поэтому нужно всё проверить и проанализировать».

МАРК МАРКЕС ТЕСТИРУЕТ НОВУЮ ВЫХЛОПНУЮ СИСТЕМУ



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В Хересе Марк Маркес протестировал новую выхлопную систему на байке Honda. Дани Педроса опробовал ее уже в Остине, а Кэл Кратчлоу отработал с ней во время уик-энда в Хересе. Маркес и Педроса закончили тесты на второй и третьей позиции в пределах одной десятой от Виньялеса. «Нам потребовалось полдня, чтобы настроить новую систему, но это не важно, поскольку у нее есть потенциал, – сказал Маркес. – Всё прошло хорошо, однако нам нужно решить, есть ли смысл использовать ее в Ле-Мане».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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