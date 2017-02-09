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У гонщиков Yamaha разделились мнения по поводу нового шасси

У гонщиков Yamaha Валентино Росси и Маверика Виньялеса сложились разные мнения относительно нового шасси команды после тестов в понедельник.

Лидер чемпионата Росси обнаружил, что новое шасси ведет себя менее «естественно» на входе в повороты по сравнению с предшественником, в то время как Виньялес быстро адаптировался к новой технике.

«Мы попробовали менять настройки, но, к сожалению, в гонке это не сработало, – заявил Росси. – На тестах мы опробовали более привычные настройки, но новое шасси так же плохо работает.

В тестовый день мы многое смогли проверить и, я надеюсь, мы разобрались, как решить проблему».

Руководитель Yamaha Массимо Мерегалли остался доволен показателями нового шасси, однако по-прежнему верит, что можно добиться улучшений.

В гонке в Хересе Виньялес смог занять только шестое место, однако на тестах стал лидером.

«Новое шасси работает очень хорошо, – заверил испанец. – Мы сравнили гоночные настройки на тех же шинах, чтобы в этом убедиться.

В итоге результаты оказались совершенно иными, у нас был отличный темп.

В любом случае, мы ждем Ле-Мана, который нам походит, особенно мне с моим стилем езды. Надеюсь, там мы сможем рассчитывать на хороший результат.

На тестах были положительные и отрицательные моменты, поэтому нужно всё проверить и проанализировать».
МАРК МАРКЕС ТЕСТИРУЕТ НОВУЮ ВЫХЛОПНУЮ СИСТЕМУ
У гонщиков Yamaha разделились мнения по поводу нового шасси
© autosport.com

В Хересе Марк Маркес протестировал новую выхлопную систему на байке Honda.

Дани Педроса опробовал ее уже в Остине, а Кэл Кратчлоу отработал с ней во время уик-энда в Хересе.

Маркес и Педроса закончили тесты на второй и третьей позиции в пределах одной десятой от Виньялеса.

«Нам потребовалось полдня, чтобы настроить новую систему, но это не важно, поскольку у нее есть потенциал, – сказал Маркес. – Всё прошло хорошо, однако нам нужно решить, есть ли смысл использовать ее в Ле-Мане».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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