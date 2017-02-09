Иван Штыль завоевал второе «золото» на Кубке России

В Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвовали 278 спортсменов из 28 регионов страны, самому молодому участнику было всего 15 лет, а самому старшему 45. В общей сложности на озере Старая Кубань гребцы разыграли 28 комплектов наград.
По итогам соревнований в копилке Приморья пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали.
К завоеванным ранее наградам приморские гребцы добавили еще несколько. Так, бронзовый призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира Иван Штыль стал лучшим в каноэ-двойке на дистанции 500 м.
Отличились также гребцы, представляющие Приморский край по параллельному зачету. Байдарочница Кира Степанова выиграла еще две награды на 500-метровках: «золото» в байдарке-двойке и «серебро» в одиночке.
Алина Алмакаева завоевала вторую серебряную медаль в байдарке-двойке на 500 м.
В байдарке-одиночке Николаю Червову не было равных на дистанции 5000 м.
Совсем немного не хватило экипажу каноэ-четверки, в составе которого выступал молодой каноист из Владивостока Арсений Кузнецов, чтобы попасть на пьедестал. Их лодка финишировала четвертой на дистанции 1000 метров.
Эти старты являлись одними из ключевых соревнований – по их итогам будет сформирована сборная России для участия во втором и третьем этапах Кубка мира, которые пройдут 26-28 мая в Сегеде (Венгрия) и 2-4 июня в Белграде (Сербия).
Итоги выступления гребцов, представляющих Приморский край, на Кубке России 2017:
Штыль Иван
1 место С-2 200 м (Коваленко А./Штыль И.)
1 место С-2 500 м (Мелантьев В./Штыль И.)
Булков Евгений
3 место С-2 200 м (Булков Е./Барзилов И.)
Кузнецов Арсений
4 место С-4 1000 м
Степанова Кира
1 место К-2 200 м (Анюшина/Степанова)
2 место К-1 200 м
1 место К-2 500 м (Анюшина/Степанова)
2 место К-1 500 м
Алмакаева Алина
2 место С-2 200 м
2 место С-2 500 м
Червов Николай
1 место К-1 5000 м
Департамент физической культуры и спорта Приморского края