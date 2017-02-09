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Иван Штыль завоевал второе «золото» на Кубке России

Иван Штыль завоевал второе «золото» на Кубке России

В Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвовали 278 спортсменов из 28 регионов страны, самому молодому участнику было всего 15 лет, а самому старшему 45. В общей сложности на озере Старая Кубань гребцы разыграли 28 комплектов наград.

По итогам соревнований в копилке Приморья пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

К завоеванным ранее наградам приморские гребцы добавили еще несколько. Так, бронзовый призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира Иван Штыль стал лучшим в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Отличились также гребцы, представляющие Приморский край по параллельному зачету. Байдарочница Кира Степанова выиграла еще две награды на 500-метровках: «золото» в байдарке-двойке и «серебро» в одиночке.

Алина Алмакаева завоевала вторую серебряную медаль в байдарке-двойке на 500 м.

В байдарке-одиночке Николаю Червову не было равных на дистанции 5000 м.

Совсем немного не хватило экипажу каноэ-четверки, в составе которого выступал молодой каноист из Владивостока Арсений Кузнецов, чтобы попасть на пьедестал. Их лодка финишировала четвертой на дистанции 1000 метров.

Эти старты являлись одними из ключевых соревнований – по их итогам будет сформирована сборная России для участия во втором и третьем этапах Кубка мира, которые пройдут 26-28 мая в Сегеде (Венгрия) и 2-4 июня в Белграде (Сербия).



Итоги выступления гребцов, представляющих Приморский край, на Кубке России 2017:

Штыль Иван

1 место С-2 200 м (Коваленко А./Штыль И.)

1 место С-2 500 м (Мелантьев В./Штыль И.)



Булков Евгений

3 место С-2 200 м (Булков Е./Барзилов И.)



Кузнецов Арсений

4 место С-4 1000 м



Степанова Кира

1 место К-2 200 м (Анюшина/Степанова)

2 место К-1 200 м

1 место К-2 500 м (Анюшина/Степанова)

2 место К-1 500 м



Алмакаева Алина

2 место С-2 200 м

2 место С-2 500 м



Червов Николай

1 место К-1 5000 м



Департамент физической культуры и спорта Приморского края


Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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