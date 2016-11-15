ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стефано Комини и Жан-Карл Вернэ «потяжелеют» в Монце После успешного выступления на предыдущем этапе в Спа Стефано Комини и Жан-Карл Вернэ получат дополнительный весовой баланс на свои автомобили. Комини, завоевавший поул, победу в первой гонке и третье место во второй, что дало ему в общей сложности 45 очков, получит дополнительно 30 кг. Вернэ, текущий лидер общего зачета, набрал 39 очков, поэтому ему достанется только 20 кг. Поскольку Бенджамин Лесенн, набравший 31 очко в Спа, не выступит в Монце, никому из гонщиков не достанется балласт в 10 кг. Таким образом, автомобиль Комини Audi RS3 LMS будет весить 1360 кг (минимальный вес 1285 кг + 30 кг за успешное выступление на предыдущем этапе и еще 45 кг дополнительно в качестве баланса сил), тогда как машина Вернэ WRT Volkswagen Golf GTI – 1315 кг (1285 кг + 20 кг + 10 кг).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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