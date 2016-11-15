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Стефано Комини и Жан-Карл Вернэ «потяжелеют» в Монце

После успешного выступления на предыдущем этапе в Спа Стефано Комини и Жан-Карл Вернэ получат дополнительный весовой баланс на свои автомобили.

Комини, завоевавший поул, победу в первой гонке и третье место во второй, что дало ему в общей сложности 45 очков, получит дополнительно 30 кг.

Вернэ, текущий лидер общего зачета, набрал 39 очков, поэтому ему достанется только 20 кг.

Поскольку Бенджамин Лесенн, набравший 31 очко в Спа, не выступит в Монце, никому из гонщиков не достанется балласт в 10 кг.

Таким образом, автомобиль Комини Audi RS3 LMS будет весить 1360 кг (минимальный вес 1285 кг + 30 кг за успешное выступление на предыдущем этапе и еще 45 кг дополнительно в качестве баланса сил), тогда как машина Вернэ WRT Volkswagen Golf GTI – 1315 кг (1285 кг + 20 кг + 10 кг).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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