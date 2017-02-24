ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стоффель Вандорн: Мне полезно повариться в проблемах McLaren Гонщик McLaren Стоффель Вандорн считает, что проблемы команды полезны для его развития как гонщика. 25-летний пилот сменил Дженсона Баттона в этом сезоне, а в прошлом году бельгиец выступил вместо травмированного Фернандо Алонсо на Гран При Бахрейна. «Я думаю, неудачи помогают мне развиваться как гонщику, – рассказал Стоффель в интервью AUTOSPORT во время Гран При России. – Из такой трудной ситуации можно извлечь весомый урок. В младших сериях я никогда не испытывал никаких трудностей и всегда боролся за победы, чемпионство, и всё было более-менее гладко. Да, иногда могло что-то в виде исключения пойти не так, но нынешнее трудное время выпало на мою долю впервые. Тут есть чему поучиться». McLaren продвигала Вандорна с 2013 года – спустя год после своей последней победы в Ф1. «Можно сосредоточиться на очень многих деталях в процессе поиска решения проблем и попыток улучшить ситуацию, – продолжил Стоффель. – Думаю, что новым вызовом для меня стала возможность привести команду к успеху».



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БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ НЕТ

Вандорн рассказал, что он вместе с McLaren опасается ставить конкретные цели до конца 2017 года. «Очевидно, что мы одна из самых крупных команд в Формуле 1, поэтому хотим бороться за первые места, – добавил бельгиец. – В данный момент мы не в состоянии сделать это, но я чувствую, что успех обязательно придет. Теперь всё зависит от того, как быстро мы сможем снова стать конкурентоспособными. Сейчас у нас нет решения проблем, но я уверен, что в один прекрасный день мы снова будем сильны». Бельгиец признал, что нынешние беды McLaren воспринимаются особенно тяжело после того, как коллектив вышел на приличный уровень в конце 2016 года. «Все ожидали большего, – подытожил Вандорн. – Но по разным причинам этого не произошло».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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