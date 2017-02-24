Приморская пилотесса Екатерина Седых вошла в Топ-6 первого этапа РДС Moscow Raceway

5 и 6 мая на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся первый этап РДС-Запад 2017. Екатерина Седых вошла в Топ-6 из 32 участников соревнования





Топ-пилот Российской Дрифт Серии Екатерина Седых специально прилетела из Владивостока в Москву, чтобы принять участие в первом раунде РДС-Запад, ведь эта серия считается главным дрифт-Чемпионатом страны и собирает всех сильнейших дрифтеров из разных регионов России и государств ближнего зарубежья.

Автомобиль Екатерины - Nissan Silvia S15, за зиму кардинально перестроили. Прежде всего, значительно облегчили вес, а также заменили американский двигатель LS на японский 2JZ-GTE, установили коробку передач Samsonas и сцепление Exedy. Однако, пилотесса, как и многие на этом этапе, столкнулась с техническими проблемами. Новый двигатель «Сильвии» умер. Причины будут ясны позднее, после его вскрытия. Хорошо, что девушка заявила на этап и запасную машину – тоже Nissan Silvia S15, но менее мощную. На ней она смогла стать шестой в квалификации.

По словам Екатерины, конфигурация Moscow Raceway для дрифта получилась очень интересной и скоростной.

- Это крутая загадочная трасса. Ты ставишься, практически не видя ничего, делаешь постановку, видишь апекс, и тут вспоминаешь про второй апекс и то, что первый надо проигнорировать. Едешь дальше, выстраиваешь постановочную траекторию вслепую. Далее - длинная прямая, которая требует мощностей или идеальную траекторию. Здесь очень трудно ехать по идеальной траектории на маломощном автомобиле. Потом происходит торможение в большом угле, и пилоту необходимо нырнуть в правый поворот в конце, где очень скользко и трасса имеет наклон. Многие в этом месте вылетали, потому что быстро гнали, не сбавляя темпа, и их затягивало наружу. Очень сложно удержаться внутри поворота, если едешь к нему с большой скоростью, надо подтормаживать, четко прицеливаясь, - поделилась пилотесса.

Екатерина Седых в Топ-32 прошла Андрея Песегова, в Топ-16 выиграла у Павла Бусыгина, но в Топ-8 проиграла в заезде с Иваном Никулиным. Основная причина проигрыша оказалась в том, что она ехала с меньшим углом, чтобы держаться ближе к сопернику. Ее автомобиль имеет тяжелую «морду» и не позволяет ехать длительное время с большим углом. Машина Никулина, наоборот, с легким мотором, и позволяет легче двигаться в большом угле. Проезд с каждым новым соперником – новый опыт, который позволяет расти и двигаться дальше!

Екатерина Седых заняла шестое место среди сильнейших пилотов первого этапа РДС-Запад. Для соревнования, собравшего лучших из лучших, – это достойный результат. Но ее цель – подняться на подиум!





Екатерина Седых, пилот Team Yokohama:

«Принять участие в первом в истории этапе РДС на Moscow Raceway – это как перерезать красную ленточку на торжественном открытии новой эры. Новая для дрифта трасса оказалась очень интересной. Перекладка здесь весьма сложная. Она хоть и одна, но после предстоит проехать очень длинный отрезок, и потом сложно дотянуть до последнего поворота, который нужно исполнить технично и не вылететь наружу или не потерять угол.

Здорово, что пришло большое количество зрителей. На этот раз кроме заездов, традиционного парада пилотов и автограф-сессии, их ждало множество развлекательных программ в перерыве между топ-32 и топ-16. Много болельщиков подошли и к моей палатке, говорили слова поддержки. Очень приятно!».





Пресс-служба Екатерины Седых