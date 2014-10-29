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Skoda собрала 1,5-милионную Octavia последнего поколения - автоновости
29-10-2014, 02:49, Автоновости Правительство России решило поддержать отечественных автопроизводителей, возместив им часть затрат на уплату процентов по кредитам....
13-12-2016, 16:48, Автоновости В прошлом месяце россияне приобрели более 4,6 тысяч автомобилей УАЗ и SsangYong....
4-01-2014, 21:10, Автоновости В минувшем году объем продаж автомобилей в США составил 15,6 млн. единиц. Это самый большой показатель с 2007 года, когда американцы приобрели 16,1 млн. авто. Затем финансовый кризис резко сократил...
11-09-2014, 10:43, Автоновости Продажи автомобилей южнокорейской марки Kia по всему миру выросли в августе на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
18-02-2016, 11:48, Автоновости Первый турбодвигатель для серийных моделей Lada «на подходе»....
14-04-2017, 00:44, Автоновости Компания Qoros (СП между Chery и израильской Israel Corp.) раскрыла первые подробности о концепте суперкара K-EV, который будет показан на следующей неделе на автосалоне в Шанхае....
30-01-2016, 07:42, Автоновости Автомобили в России подорожали, в среднем, на четверть....
6-02-2016, 19:43, Автоновости Российская компания «Трэкол», специализирующаяся на создании плавающих вездеходов, разработала спецверсию легендарной «буханки»....
26-10-2015, 02:57, Автоновости Продажи некоторых моделей дизельных автомобилей Volkswagen в Европе приостановлены....
18-01-2014, 14:50, Автоновости Концерн VW задумался о том, чтобы придать новому Beetle черты внедорожника еще в 2000 г. Но дальше концептуальной версии тогда дело не зашло. На данный момент, по слухам, концепт Beetle Dune,...