Серхио Перес: Трасса в Барселоне – вызов для автомобиля Ф1
Гонщики Force India Серхио Перес и Эстебан Окон рассказали о своих ожиданиях от Гран При Испании.«Трасса в Барселоне – вызов для автомобиля Ф1, – заявил Серхио Перес. – В быстрых третьем и девятом поворотах можно по-настоящему оценить новые аэродинамические характеристики машин этого года. Здесь трудно обгонять, поэтому для нас особенно важно успешно выступить в квалификации.В Европе начинаешь ощущать, что сезон уже в самом разгаре. Мы прошли четверть – сейчас уже пятая гонка, время летит быстро. Я горжусь командой и тем, чего она достигла – четвертое место в промежуточных результатах Кубка конструкторов служит хорошим доказательством успешно проделанной работы. Предыдущий уик-энд в России показал в очередной раз, что мы реализовали все наши возможности по максимуму.Я не знаю, чего ожидать в этот уик-энд, поскольку вместе со всеми остальными командами мы привезем немало новинок – надеюсь, они нам помогут».Эстебан Окон добавил: «В Барселоне мы сможем проверить, насколько автомобиль стал лучше по сравнению с зимними тестами. Эта трасса обнажает все достоинства и недостатки автомобиля, а особенную важность здесь представляют аэродинамические характеристики.Я рад, что мы возвращаемся в Европу, потому что мы будем ближе к дому. Я выступал в Барселоне много раз, мне нравится дух этой трассы, а в первом и втором поворотах просто нет шанса на ошибку, иначе в третьем – не хватит скорости.Последний сектор тоже довольно техничный, поэтому важно грамотно выбирать траекторию, чтобы не потерять ни мгновения».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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