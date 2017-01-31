Opel начал производство нового кроссовера - автоновости

Первый кроссовер от бренда Jaguar, названный F-Pace, стремится стать одним из самых спортивных представителей в своем классе. Мы решили сравнить его с новейшим Mercedes-Benz GLC Coupe, так как и его...
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