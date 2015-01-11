ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Подопечный Yamaha Маверик Виньялес показал лучшее время на однодневных тестах MotoGP в Хересе, в которых приняли участие все команды, кроме Aspar Ducati. После обеда испанец проехал круг за 1.38,635, что на 1,6 секунды лучше быстрейшего времени гонки. Действующий чемпион мира Марк Маркес подобрался совсем вплотную и отстал всего на 0,002 секунды от соотечественника. Победитель последней гонки Дани Педроса также недалеко от Виньялеса – всего в 0,081 секундах. Алейш Эспаргаро стал четвертым, опередив Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо. Топ-10 замкнули Кэл Кратчлоу, Эктор Барбера, Йоханн Зарко и Скотт Реддинг. Лучшим представителем KTM стал Пол Эспаргаро, показавший 16-е время. Напарник Виньялеса Валентино Росси стал только 21-м. Гонщики во время тестов оценивали работу доработанной резины Michelin.

Поз.

Гонщик

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Маверик Виньялес

Yamaha

1.38,635



84

2.

Марк Маркес

Honda

1.38,637

+0,002

96

3.

Дани Педроса

Honda

1.38,716

+0,081

52

4.

Алейш Эспаргаро

Aprilia

1.38,999

+0,364

69

5.

Андреа Довициозо

Ducati

1.39,030

+0,395

44

6.

Хорхе Лоренсо

Ducati

1.39,124

+0,489

50

7.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

1.39,319

+0,684

70

8.

Эктор Барбера

Avintia Ducati

1.39,460

+0,825

60

9.

Йоханн Зарко

Tech3 Yamaha

1.39,528

+0,893

42

10.

Скотт Реддинг

Pramac Ducati

1.39,536

+0,901

61

11.

Джек Миллер

MVDS Honda

1.39,548

+0,913

86

12.

Тито Рабат

MVDS Honda

1.39,576

+0,941

71

13.

Андреа Янноне

Suzuki

1.39,654

+1,019

92

14.

Йонас Фольгер

Tech3 Yamaha

1.39,797

+1,162

39

15.

Данило Петруччи

Pramac Ducati

1.39,879

+1,244

57

16.

Пол Эспаргаро

KTM

1.39,959

+1,324

64

17.

Брэдли Смит

KTM

1.40,111

+1,476

46

18.

Такуя Цуда

Suzuki

1.40,163

+1,528

95

19.

Лорис Баз

Avintia Ducati

1.40,377

+1,742

58

20.

Мика Каллио

KTM

1.40,382

+1,747

76

21.

Валентино Росси

Yamaha

1.40,463

+1,828

62

22.

Сэм Лоуэс

Aprilia

1.40,572

+1,937

64

23.

Сильвейн Гинтоли

Suzuki

1.41,260

+2,625

37

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Алан МакНиш полностью поддерживает идею повысить мощность моторов в Ф1 к 2017 году до тысячи лошадиных сил... Подробнее Руководитель серии Blancpain GT Стефан Ратель запускает со следующего сезона новое первенство под названием GT Sports Club, также предназначенное для техники класса GT3. В новом чемпионате, который... Подробнее В субботу, 9 июля в бухте Новик на территории АНО «Спортивный клуб острова Русский» состоится традиционная регата «Открытый Кубок Губернатора Приморского края по гребле на лодках «дракон». Ежегодные... Подробнее Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо после неудачного домашнего Гран При признался, что хотел бы поскорее уехать из Альберт-Парка. Любимец местной публики вчера вылетел в стену на квалификации,... Подробнее Двое российских пилотов – Константин Терещенко и Джон Симонян – приняли участие в финальном этапе Евроформулы Open на трассе в Барселоне.... Подробнее Пилот Mercedes Нико Росберг прокомментировал взрыв задней правой шины Pirelli на своей машине, который произошел во второй тренировке. Несмотря на эту неудачу, Нико показал лучшее время дня в Спа.... Подробнее Заместитель руководителя команды Force India Боб Фернли считает, что Стратегическая Группа Ф1 занимается не своим делом, поскольку участники чемпионата не должны разрабатывать правила. На прошлой... Подробнее Профессиональных бойцов ММА начнет готовить в Приморье РОО "Федерация смешанного боевого единоборства Приморского края". Попасть в ряды профессионалов спортсмены смогут из ранга любителей –... Подробнее Приморские кикбоксеры продолжают подготовку к вечеру профессиональных боев в клубе «Америка» во Владивостоке. «До события осталась неделя и наши бойцы вышли на финишную прямую. Каждый тренируется со... Подробнее Чемпион GP2 в 2016-м и протеже Red Bull Пьер Гасли заявил, что намерен появиться на стартовой решетке Ф1 в 2018-м, чтобы выступить на вернувшемся спустя десять лет в календарь чемпионата Гран При... Подробнее