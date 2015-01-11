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Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе

Подопечный Yamaha Маверик Виньялес показал лучшее время на однодневных тестах MotoGP в Хересе, в которых приняли участие все команды, кроме Aspar Ducati.

После обеда испанец проехал круг за 1.38,635, что на 1,6 секунды лучше быстрейшего времени гонки.

Действующий чемпион мира Марк Маркес подобрался совсем вплотную и отстал всего на 0,002 секунды от соотечественника.

Победитель последней гонки Дани Педроса также недалеко от Виньялеса – всего в 0,081 секундах.

Алейш Эспаргаро стал четвертым, опередив Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо.

Топ-10 замкнули Кэл Кратчлоу, Эктор Барбера, Йоханн Зарко и Скотт Реддинг.

Лучшим представителем KTM стал Пол Эспаргаро, показавший 16-е время.

Напарник Виньялеса Валентино Росси стал только 21-м.

Гонщики во время тестов оценивали работу доработанной резины Michelin.
Поз.
Гонщик
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Маверик Виньялес
Yamaha
1.38,635
 
84
2.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Марк Маркес
Honda
1.38,637
+0,002
96
3.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Дани Педроса
Honda
1.38,716
+0,081
52
4.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Алейш Эспаргаро
Aprilia
1.38,999
+0,364
69
5.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Андреа Довициозо
Ducati
1.39,030
+0,395
44
6.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Хорхе Лоренсо
Ducati
1.39,124
+0,489
50
7.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Кэл Кратчлоу
LCR Honda
1.39,319
+0,684
70
8.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Эктор Барбера
Avintia Ducati
1.39,460
+0,825
60
9.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Йоханн Зарко
Tech3 Yamaha
1.39,528
+0,893
42
10.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Скотт Реддинг
Pramac Ducati
1.39,536
+0,901
61
11.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Джек Миллер
MVDS Honda
1.39,548
+0,913
86
12.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Тито Рабат
MVDS Honda
1.39,576
+0,941
71
13.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Андреа Янноне
Suzuki
1.39,654
+1,019
92
14.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Йонас Фольгер
Tech3 Yamaha
1.39,797
+1,162
39
15.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Данило Петруччи
Pramac Ducati
1.39,879
+1,244
57
16.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Пол Эспаргаро
KTM
1.39,959
+1,324
64
17.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Брэдли Смит
KTM
1.40,111
+1,476
46
18.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Такуя Цуда
Suzuki
1.40,163
+1,528
95
19.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Лорис Баз
Avintia Ducati
1.40,377
+1,742
58
20.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Мика Каллио
KTM
1.40,382
+1,747
76
21.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Валентино Росси
Yamaha
1.40,463
+1,828
62
22.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Сэм Лоуэс
Aprilia
1.40,572
+1,937
64
23.
Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе Сильвейн Гинтоли
Suzuki
1.41,260
+2,625
37
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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