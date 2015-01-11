Маверик Виньялес показал лучшее время на тестах в Хересе
Подопечный Yamaha Маверик Виньялес показал лучшее время на однодневных тестах MotoGP в Хересе, в которых приняли участие все команды, кроме Aspar Ducati.После обеда испанец проехал круг за 1.38,635, что на 1,6 секунды лучше быстрейшего времени гонки.Действующий чемпион мира Марк Маркес подобрался совсем вплотную и отстал всего на 0,002 секунды от соотечественника.Победитель последней гонки Дани Педроса также недалеко от Виньялеса – всего в 0,081 секундах.Алейш Эспаргаро стал четвертым, опередив Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо.Топ-10 замкнули Кэл Кратчлоу, Эктор Барбера, Йоханн Зарко и Скотт Реддинг.Лучшим представителем KTM стал Пол Эспаргаро, показавший 16-е время.Напарник Виньялеса Валентино Росси стал только 21-м.Гонщики во время тестов оценивали работу доработанной резины Michelin. Поз. Гонщик Команда Время Отст. Круги 1. Маверик Виньялес Yamaha 1.38,635
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