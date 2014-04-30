ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Опубликованы размеры призовых доходов команд Формулы 1 по итогам сезона-2017 Команда Ferrari получит наибольший призовой доход, несмотря на лишь третье место в Кубке конструкторов по итогам 2016 года, сообщает AUTOSPORT. На старте каждого сезона руководство Формулы 1 определяет выплаты для коллективов из трёх источников: оплата за проведение гонок, права на телетрансляции и доходы от спонсоров на трассе. Оборот FOM в 2017-м оценивается в 1,83 млрд долларов США. При этом основной доход составит 1,38 млрд. 68% прогнозируемого базового дохода распределяется между командами. В этом году эта сумма составит 940 млн долларов, что на 3,5% ниже прошлогодних показателей по причине роста затрат на маркетинг после прихода новых владельцев Liberty Media и сокращения количества этапов с 21 до 20. Доходы распределяются между десятью командами и будут выплачиваться в виде девяти ежемесячных переводов с апреля 2017-го по март 2018-го. Сумма, которую получает каждая команда, основана на ряде факторов, включая показатели в течение сезона, прошлые успехи и особые условия в соглашении. В таблице, приведённой ниже, AUTOSPORT показывает распределение призовой суммы. Платежи в Колонке 1 рассчитываются на основании результатов команды в два из трёх последних сезонов. При этом платежи из Колонки 2 основываются исключительно на классификации команды по итогам 2016 года и распределяются между десятью коллективами. Из Колонки 1 все команды получают одинаковую сумму – 36 млн долларов. Если бы Manor не прекратила своё существование, то получила бы 32,5 млн, но теперь эти средства были распределены между девятью другими командами. Haas, как новой командой, платеж из этой Колонки на присуждается.



© autosport.com

Колонка 2 рассчитывается по скользящей шкале – с первого по десятое место в Кубке конструкторов. Чемпионы получают 19% от общей суммы, команда, ставшая шестой – 9%, а последняя – 4%. Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing и McLaren получают премиальные за свои предыдущие успехи. Скудерии также причитается бонус за давнее присутствие в Ф1, а Williams – за историческое наследие. Red Bull Racing получает дополнительную выплату за то, что стала первой командой, подписавшей ныне действующий Договор Согласия, а это 35 млн долларов. Сумму в таком же размере получает Mercedes за две победы в Кубке конструкторов. В FOM отказались комментировать данную информацию о распределении призовых доходов.



Col 1

Col 2

Итого

LST

CCB

Другое

Итого

2016 +/-

2016 Class

Ferrari

36

41

(13%)

77

68

35

-

180

-9%

3

Mercedes

36

61

(19%)

97

-

39

35

171

-

1

Red Bull Racing

36

52

(16%)

88

-

39

35

161

+12%

2

McLaren

36

31

(9%)

67

-

30

-

97

+18%

6

Williams

36

33

(10%)

69

-

-

10

79

-9%

5

Force India

36

36

(11%)

72

-

-

-

72

+7%

4

Toro Rosso

36

23

(7%)

59

-

-

-

59

+3%

7

Renault

36

16

(5%)

52

-

-

-

52

-19%

9

Sauber

36

13

(4%)

49

-

-

-

49

-10%

10

Haas

-

19

(6%)

19

-

-

-

19

-

8

Итого

324,5

324,5

649

68

143

80

940

965

(-3.5%)



Колонка 1(Col 1)= Платежи, основанные на месте команды в КК за два из последних трех лет

Колонка 2(Col 2) = Платежи, основанные исключительно на месте команды в КК за 2016 год

LST = Команда, давно выступающая в чемпионате

CCB = Бонусные выплатыХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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