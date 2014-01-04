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Эпидем порог - автоновости

Эпидем порог - автоновости

Если полиция и власти немедленно не начнут ловить и судить тех, кто нагло мошенничает с липовыми номерами на машинах, этот «тренд» превратится в эпидемию, способную захлестнуть страну. Просто потому, что безнаказанность порождает беззаконие

Когда несколько лет назад российское МВД разрешило делать дубликаты государственных автомобильных регистрационных знаков коммерческим организациям, все обрадовались: казалось, эра мошенничеств с номерами завершилась. Ведь что ни день, то приходилось слышать, как у кого-либо из знакомых был похищен номер, после чего за него требовали выкуп. В противном случае водитель «попадал» серьезно, поскольку изготовить дубликат он мог лишь в том подразделении ГИБДД, где автомобиль зарегистрирован. Но «скручивали» номера вдали от дома: с московских или питерских машин – где-нибудь в Сибири или на Урале; у регионалов, разумеется, напротив, в тех же столицах. А так как ехать через полстраны без регистрационных знаков невозможно, люди вынуждены были платить мзду. И лишь передача прав на выпуск дубликатов частным фирмам вроде бы нанесла удар по криминальному бизнесу – законный владелец регистрационных знаков получил возможность восстанавливать их запросто и где угодно, лишь предъявив паспорт транспортного средства.

Власти тогда вздохнули с облегчением, огонь страстей среди автомобилистов был потушен. Увы, никто из государевых мужей не удосужился заглянуть вперед – в нынешнее время, когда тотальный контроль за автомобилями стал прозой жизни. А ведь уже в тот момент вовсю разрабатывались комплексные программы оснащения российских дорог камерами видеофиксации, создавались мощные системы обработки данных, планировалось поэтапное введение платных парковок и учет машин, которые будут там стоять.

Зато очень быстро ситуацию просчитали те, кому объегорить государство – все равно что выиграть в «Спортлото»: нравится это людям! И наоборот, они не желают платить штрафы за неправильную парковку, за превышенную скорость, за пересечение сплошной. Как следствие, начали появляться лженомера. Автомобиль, скажем, зарегистрирован в Москве, а машина с номером-двойником ездит в Краснодаре, где и нарушает правила. Владелец же настоящих номеров получает квитанции на оплату штрафов.

При этом спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. Полиция требует от бедолаг доказывать, что это не они нарушали правила за тысячи километ-ров от своих домов. Я знаю случай, когда человек говорил в ГИБДД, что в городе Ростове-на-Дону он ну никак не мог нарушить правила хотя бы потому, что там на фото с нарушением зафиксирован темный Nissan X-Trail, а у настоящего владельца этих номеров в Санкт-Петербурге белый Volkswagen Passat. И доказать не мог: «Так номера же ваши, – бубнили ему люди в погонах, – значит, вам и отвечать».

Признаюсь, подобное свойственно не одной России. Когда несколько лет назад ввели платный въезд в центр Лондона, в один из музеев стали приходить штрафы. Выяснилось, что был скопирован и установлен на какую-то машину номер с автомобиля Daimler, принадлежавшего королю Георгу V и стоявшему как раз в этом музее. Мошенника, правда, не нашли. Но честно искали! Чего никак не хочет делать полиция в России.

Наша ГИБДД (как, впрочем, и МВД в целом) ленива и неповоротлива. Ведь если на подобные махинации начать реагировать мгновенно, то они сразу же и прекратятся. Потому что в принципе это уголовное преступление, за которое может грозить вполне реальный срок. И как искать мошенников, наши правоохранители на самом деле знают, у них есть опыт, методики, солидные базы данных, агентурная сеть, наконец.

Можно, к примеру, провести контрольную закупку в фирме, производящей дубликаты номеров. И если там пошли на нарушение – сделали регистрационный знак без ПТС, работников сразу привлекать к ответственности. Второй путь – выявлять тех, кто липовые номера использует, чему полиция тоже вполне обучена, это дело техники. Взятый с поличным непременно сообщит, где и на каких условиях он номера купил. А это уже преступная группа, участие в которой тянет на серьезную статью. Довести до суда два-три таких дела при всероссийском освещении в СМИ, и проблема сразу же сойдет на нет. Причем любая жесткость здесь будет оправданной. Ведь на автомобиле, имеющем номера-двойники, можно не только превысить скорость или с нарушением припарковаться, но и провезти наркотики, оружие, взрывчатку…

Однако делать это нужно быстро, пока явление не стало в самом деле массовым. Ведь, как в любом обществе, у нас в стране примерно 10% негодяев, которые будут нарушать закон всегда и везде, еще 10% так делать не будут никогда, а остальные 80% автомобилистов – колеблющиеся, в пограничном состоянии. И они думают: если подобное кому-то сходит с рук, если власть не реагирует, значит, можно делать. Поэтому ГИБДД должна работать четко, по каждому заявлению сразу же проводя серьезную работу, выявляя всех, кто продает и использует поддельные номерные знаки. Чтобы не автовладелец бегал и доказывал свою невиновность, а правоохранительные органы ловили и наказывали тех, кто закон на самом деле нарушает.

Если такой вид мошенничества не пресечь сейчас, то через два-три года мы получим действительно всероссийскую проблему, которую потом (например, по «подсказке» президента) все вдруг начнут решать показательно и с воплями. Вот только нужно ли доводить градус народного возмущения до точки кипения?


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:52      |      Категория:  Автоновости
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