ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Хосе-Мария Лопес может пропустить гонку Формулы Е в Монако Хосе-Мария Лопес может пропустить гонку Формулы Е в Монако из-за травмы двух позвонков, полученной во время этапа WEC в Сильверстоуне. Лопес подчеркнул, что для него в приоритете стоит суточный марафон в Ле-Мане в следующем месяце, и он намерен вернуться за руль Toyota на тестах в Спа в конце мая. В интервью AUTOSPORT он признался, что пропустит гонку Формулы Е, если она будет представлять для него риск перед Ле-Маном: «Я не уверен, что смогу поучаствовать в гонке в Монако. Ради Ле-Мана я отказался даже от этапа WEC в Спа. Если будет вероятность, что я не успею восстановиться, то о гонках и речи быть не может. Посмотрим, что в итоге скажут врачи. Если они заверят, что всё в порядке, то я приму участие в гонке ФЕ».



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Вместо Лопеса за руль автомобиля DS Virgin может сесть резервный пилот Алекс Линн. Линн уже была заявлен на участие в гонке в Нью-Йорке, которая пройдет одновременно с этапом WEC в Нюрбургринге. Англичанин с начала этого года постоянно трудится с командой и уже посетил этап в Буэнос-Айресе, после чего принял участие в шейкдауне в Мехико, пока Лопес возвращался с презентации автомобиля Toyota LMP1. Линн признался, что готов использовать свой шанс: «Мы подождем и посмотрим, что произойдет в Монако. Недавно я принял участие в тестах для DS, провел много времени на симуляторе, так что я точно готов к этому вызову».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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