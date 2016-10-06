Хосе-Мария Лопес может пропустить гонку Формулы Е в Монако

Второй год подряд Общественная организация «Молодежный спортивно-патриотический клуб Приморского края «Ратник» проводит краевое спортивно-патриотическое мероприятие «Ледовое побоище». Основной целью...
Руководитель гоночной бригады Williams Роб Смедли полагает, что его подопечному Валттери Боттасу повезло избежать серьезных повреждений в результате столкновения с автомобилем Ferrari Кими Райкконена....
По словам чемпиона мирового Туринга Хосе-Марии Лопеса, он не ожидал, что будет доминировать в чемпионате 2014 года. Аргентинец, временами проводивший успешные гонки в Формуле 3000 и GP2, попал в WTCC...
Календарь третьего сезона электрической гоночной серии Формула E официально утверждён Всемирным советом FIA по автоспорту. Предварительная версия была представлена ещё в июне, и в среду на заседании...
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