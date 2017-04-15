Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

В Россию вернется Hyundai Sonata - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:48      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Volvo начала производство нового поколения XC60 - автоновости
15-04-2017, 00:51, Автоновости
Компания Volvo начала производство второго поколения кроссовера XC60, приурочив это событие к 90-летнему юбилею....
Подробнее
Во Владивостоке открыт еще один новый муниципальный автобусный маршрут
21-05-2014, 13:18, Общество, Автоновости
Управление транспорта администрации Владивостока сообщает об открытии нового маршрута пассажирского автобуса № 63 «Маяк – Инструментальный завод - ДВФУ»....
Подробнее
Nissan Note покидает европейский рынок - автоновости
8-10-2016, 04:56, Автоновости
Микровэн Note уступил свое место в Европе новому хэтчбеку Micra....
Подробнее
General Motors может начать продажи гибридных двигателей Voltec конкурентам - автоновости
10-02-2016, 03:54, Автоновости
Гибридный двигатель от Chevrolet Volt поступит в продажу отдельно от машины....
Подробнее
В августе объем продаж BMW Group на российском рынке сократился - автоновости
11-09-2016, 00:48, Автоновости
По итогам прошлого месяца немецкая группа компаний потеряла 3 процента российских продаж....
Подробнее
Lifan в январе сохранил звание самого популярного китайского бренда в России - автоновости
18-02-2017, 04:45, Автоновости
За месяц автопроизводитель из КНР реализовал в России 929 автомобилей....
Подробнее
KIA планирует занять порядка 10% российского авторынка по итогам года - автоновости
20-09-2015, 11:42, Автоновости
Аналитики южно-корейского автомобилестроительного концерна Kia Motors полагают, что российский авторынок упадет почти на треть по итогам текущего года....
Подробнее
Jeep готовит премьеру своего нового компактного кроссовера
17-12-2013, 23:00, Автоновости
В марте следующего года на автошоу в Женеве американская компания Jeep впервые представит маленький кроссовер, построенный на шасси Fiat. Новинка получила имя Jeepster. Такое обозначение носили...
Подробнее
Volvo отзывает две сотни кроссоверов XC90 - автоновости
30-05-2015, 08:42, Автоновости
Шведский автопроизводитель Volvo отзывает с рынка около 200 новых кроссоверов XC90....
Подробнее
Как вы думаете, откуда берутся частники, обслуживающие конкретные марки и модели? Неужели вы думаете, что кто-то ни с того ни с сего решает заняться, например, Citroen или Chrysler? - автоновости
26-03-2017, 13:07, Автоновости
Иван Владимиров главный редактор портала MotorPage.ru....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU