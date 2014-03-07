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В Haas определились с выбором тормозов на Гран При Испании

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер рассказал, что на предстоящем Гран При Испании команда продолжит использовать тормозные диски производства Brembo.

В попытке решить давние проблемы с тормозами американская конюшня опробовала на тестах в Бахрейне и пятничных тренировках в Сочи материалы Carbon Industrie, но от дальнейшей работы с ними отказалась.

«Нам не удалось добиться эффективного охлаждения, а если это не получается, то тормоза перегреваются, и ход педали становится больше, – объяснил Штайнер в интервью пресс-службе Haas. – Кроме того, у этих тормозов очень высокий износ. Изучив этот вопрос, мы поняли, что просто не сможем проехать всю гонку. Поэтому было принято решение вернуться к тормозам Brembo, с которыми мы также проведём этап в Барселоне.

На устранение проблем с тормозами Carbon Industrie потребуется время. Мы знаем, что нужно делать, но это непростая задача».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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