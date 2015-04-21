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Россия для нас важна стратегически - автоновости
21-04-2015, 23:41, Автоновости Эксперты российского аналитического агентства «Автостат» посчитали, сколько автомобилисты нашей страны потратили на бензин в прошлом году....
15-03-2015, 07:01, Автоновости Официальные дилеры компании Audi в России объявили о приеме заказов на кроссовер Audi Q7 по фиксированной цене от 3 630 000 рублей....
30-09-2015, 01:59, Автоновости Новая модель от «АвтоВАЗа» только несколько дней назад встала на конвейер, но уже известно, что приобрести ее можно будет и в лизинг....
12-10-2015, 08:44, Автоновости Аналитики составили список самых востребованных на московском рынке моделей легковых автомобилей....
7-05-2016, 08:03, Автоновости В столице в эти выходные будут пробки и заторы....
11-06-2015, 00:52, Автоновости Самые популярные модели Renault массового сегмента получат новые комплектации с автоматическими коробками передач....
6-05-2017, 08:56, Автоновости Компания Tesla опубликовала финансовую отчетность за первый квартал этого года. Выручка выросла до рекордных 2,7 миллиардов долларов, это примерно на 100 миллионов долларов больше, нежели ожидали...
18-01-2016, 05:58, Автоновости План технических работ над дизельными двигателями, предложенный Volkswagen, был отвергнут экологическими организациями США....
31-03-2014, 09:45, Автоновости ГИБДД России предупреждает о том, что в случае присоединения Крыма к составу Российском Федерации, жителям республики придется перерегистрировать свои автомобили и получить российские номера....
16-03-2014, 07:00, Автоновости Власти города Тольятти, носящего неофициальный статус «автомобильной столицы РФ», начали предоставлять желающим записи ДТП с городских видеокамер наблюдения....