ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 50 лет с трагедии на Гран При Монако 1967 года Сегодня исполняется ровно 50 лет с момента трагедии на Гран При Монако 1967 года. Этот этап сложно назвать удачным. Во время гонки пилот Ferrari Лоренцо Бандини попал в серьезную аварию, в результате которой получил несовместимые с жизнью ожоги. Стартовавший с поула Джек Брэбем не смог реализовать свое преимущество и откатился за Бандини. В итоге Брэбем сошел после аварии с Йо Зиффертом: оказалось, что у австралийца подтекало масло из двигателя прямо на трассу, из-за чего Бандини отдал первые две строчки Халму и Джеки Стюарту. В итоге Стюарт также сошел, и Бандини вышел на второе место. В какой-то момент он начал нагонять Халма и даже сократил отставание до шести секунд, как на 82-м круге задел задней резиной ограждение и врезался в тюки с сеном, после чего его автомобиль перевернулся и вспыхнул. Спасательные службы не смогли быстро подъехать на место аварии, из-за чего Бандини получил ожоги третьей степени. К сожалению, спустя три дня он скончался в больнице от полученных травм. Гонку в итоге выиграл Халм, опередивший Грэма Хилла и Криса Эймона. После этой аварии использование соломенных тюков на этапов Ф1 стало под запретом, а в 1968-м на месте инцидента расширили зону ограждений.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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