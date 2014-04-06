50 лет с трагедии на Гран При Монако 1967 года

Сегодня исполняется ровно 50 лет с момента трагедии на Гран При Монако 1967 года.Этот этап сложно назвать удачным. Во время гонки пилот Ferrari Лоренцо Бандини попал в серьезную аварию, в результате которой получил несовместимые с жизнью ожоги.Стартовавший с поула Джек Брэбем не смог реализовать свое преимущество и откатился за Бандини. В итоге Брэбем сошел после аварии с Йо Зиффертом: оказалось, что у австралийца подтекало масло из двигателя прямо на трассу, из-за чего Бандини отдал первые две строчки Халму и Джеки Стюарту.В итоге Стюарт также сошел, и Бандини вышел на второе место. В какой-то момент он начал нагонять Халма и даже сократил отставание до шести секунд, как на 82-м круге задел задней резиной ограждение и врезался в тюки с сеном, после чего его автомобиль перевернулся и вспыхнул.Спасательные службы не смогли быстро подъехать на место аварии, из-за чего Бандини получил ожоги третьей степени. К сожалению, спустя три дня он скончался в больнице от полученных травм.Гонку в итоге выиграл Халм, опередивший Грэма Хилла и Криса Эймона.После этой аварии использование соломенных тюков на этапов Ф1 стало под запретом, а в 1968-м на месте инцидента расширили зону ограждений.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Команда M-Sport сконцентрируется на работе с подвеской на Ford Fiesta RS на протяжении тестов в преддверии Ралли Финляндия. В Польше Отт Тянак сражался с Volkswagen за победу и финишировал на третьем...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!