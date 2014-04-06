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50 лет с трагедии на Гран При Монако 1967 года

Сегодня исполняется ровно 50 лет с момента трагедии на Гран При Монако 1967 года.

Этот этап сложно назвать удачным. Во время гонки пилот Ferrari Лоренцо Бандини попал в серьезную аварию, в результате которой получил несовместимые с жизнью ожоги.

Стартовавший с поула Джек Брэбем не смог реализовать свое преимущество и откатился за Бандини. В итоге Брэбем сошел после аварии с Йо Зиффертом: оказалось, что у австралийца подтекало масло из двигателя прямо на трассу, из-за чего Бандини отдал первые две строчки Халму и Джеки Стюарту.

В итоге Стюарт также сошел, и Бандини вышел на второе место. В какой-то момент он начал нагонять Халма и даже сократил отставание до шести секунд, как на 82-м круге задел задней резиной ограждение и врезался в тюки с сеном, после чего его автомобиль перевернулся и вспыхнул.

Спасательные службы не смогли быстро подъехать на место аварии, из-за чего Бандини получил ожоги третьей степени. К сожалению, спустя три дня он скончался в больнице от полученных травм.

Гонку в итоге выиграл Халм, опередивший Грэма Хилла и Криса Эймона.

После этой аварии использование соломенных тюков на этапов Ф1 стало под запретом, а в 1968-м на месте инцидента расширили зону ограждений.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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