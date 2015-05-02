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Индия к 2030 году хочет избавиться от машин с ДВС - автоновости
2-05-2015, 09:59, Автоновости Крупнейший российский автомобилестроительный концерн «АвтоВАЗ» увеличит объем производства «городской» модификации кроссовера Lada 4х4....
23-12-2013, 07:50, Автоновости По сообщениям ряда западных автомобильных изданий, седан на базе купе Toyota GT 86 поступит на рынок в 2016 году. Журналистам стали известны габаритные размеры новинки – 4750×1780х1400 мм при...
17-11-2013, 23:00, Автоновости Компания Opel представила обновленный вариант модели Astra. Выход новинки на рынок намечен на первый квартал следующего года. Изменений совсем немного. Главным из них является 136-сильный дизель,...
29-10-2014, 07:47, Автоновости Американский автомобилестроительный концерн General Motors готовится представить седан Chevrolet Sail нового поколения....
22-07-2016, 03:50, Автоновости Как утверждают разработчики, новая модификация может проехать без подзарядки до 350 км....
23-11-2013, 07:20, Автоновости В западноевропейских автомобильных изданиях появились шпионские фото универсала Mercedes-Benz CLA-Class, проходящего дорожные испытания. Появление этой модификации на рынке ожидается в 2015 году....
7-02-2016, 06:06, Автоновости Актер, сыгравший Джо Триббиани в «Друзьях», будет вести Top Gear....
22-08-2016, 13:07, Автоновости Компания Scania испытала модели грузовиков, способных работать от двигателя внутреннего сгорания, гибридной силовой установки и… в режиме троллейбуса....
5-02-2014, 16:42, Автоновости В последние годы в сегменте электромобилей появляются новые игроки: не желая упускать свой кусок пирога, компания из Ингольштадта намерена разработать несколько "зеленых" моделей, в том числе...
9-03-2015, 16:04, Автоновости Компания АвтоВАЗ утвердила моторную гамму для нового переднеприводного кроссовера Lada Xray....