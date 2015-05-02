Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Индия к 2030 году хочет избавиться от машин с ДВС - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:08      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«АвтоВАЗ» собирается выпускать больше кроссоверов Lada 4х4 Urban - автоновости
2-05-2015, 09:59, Автоновости
Крупнейший российский автомобилестроительный концерн «АвтоВАЗ» увеличит объем производства «городской» модификации кроссовера Lada 4х4....
Подробнее
Седан на основе купе Toyota GT 86 получит турбированный двигатель
23-12-2013, 07:50, Автоновости
По сообщениям ряда западных автомобильных изданий, седан на базе купе Toyota GT 86 поступит на рынок в 2016 году. Журналистам стали известны габаритные размеры новинки – 4750×1780х1400 мм при...
Подробнее
Обновленная Opel Astra получила экономичный дизельный двигатель
17-11-2013, 23:00, Автоновости
Компания Opel представила обновленный вариант модели Astra. Выход новинки на рынок намечен на первый квартал следующего года. Изменений совсем немного. Главным из них является 136-сильный дизель,...
Подробнее
Китайско-американский седан Chevrolet Sail скоро получит новое поколение - автоновости
29-10-2014, 07:47, Автоновости
Американский автомобилестроительный концерн General Motors готовится представить седан Chevrolet Sail нового поколения....
Подробнее
Инженеры Nissan сконструировали Leaf с увеличенным запасом хода в свободное время - автоновости
22-07-2016, 03:50, Автоновости
Как утверждают разработчики, новая модификация может проехать без подзарядки до 350 км....
Подробнее
Компания Mercedes-Benz проводит дорожные испытания универсала CLA-Class
23-11-2013, 07:20, Автоновости
В западноевропейских автомобильных изданиях появились шпионские фото универсала Mercedes-Benz CLA-Class, проходящего дорожные испытания. Появление этой модификации на рынке ожидается в 2015 году....
Подробнее
Джо Триббиани будет соведущим Top Gear - автоновости
7-02-2016, 06:06, Автоновости
Актер, сыгравший Джо Триббиани в «Друзьях», будет вести Top Gear....
Подробнее
По проводам - автоновости
22-08-2016, 13:07, Автоновости
Компания Scania испытала модели грузовиков, способных работать от двигателя внутреннего сгорания, гибридной силовой установки и… в режиме троллейбуса....
Подробнее
Audi создаст электрический кроссовер Q8
5-02-2014, 16:42, Автоновости
В последние годы в сегменте электромобилей появляются новые игроки: не желая упускать свой кусок пирога, компания из Ингольштадта намерена разработать несколько "зеленых" моделей, в том числе...
Подробнее
Lada Xray оснастят тремя двигателями от Renault - автоновости
9-03-2015, 16:04, Автоновости
Компания АвтоВАЗ утвердила моторную гамму для нового переднеприводного кроссовера Lada Xray....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU