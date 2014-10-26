Серджио Маркионе: Мы успели напугать Mercedes

Президент Ferrari Серджио Маркионе заявил, что команда больше не находится в тени своих соперников из Mercedes.«Мы добились значительного прогресса, – процитировали президента итальянские СМИ, в том числе газета La Repubblica. – Ferrari упорно трудилась, чтобы подготовиться к сезону 2017 года, и первые результаты обнадеживают.Мы снова конкурентоспособны и даже успели напугать наших соперников из Штутгарта».В этом сезоне Ferrari уже одержала две победы усилиями Себастьяна Феттеля, хотя в том году ей не покорился ни один Гран При.«Некоторые считают наш прорыв чем-то сверхъестественным, – признался Маркионе, добавив, что команда ничего не принимает как должное. – Да, мы хорошо начали, но мы продолжаем упорно работать.Мы уважаем наших оппонентов и ни в коем случае не недооцениваем их, особенно Mercedes».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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