ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Серджио Маркионе: Мы успели напугать Mercedes Президент Ferrari Серджио Маркионе заявил, что команда больше не находится в тени своих соперников из Mercedes. «Мы добились значительного прогресса, – процитировали президента итальянские СМИ, в том числе газета La Repubblica. – Ferrari упорно трудилась, чтобы подготовиться к сезону 2017 года, и первые результаты обнадеживают. Мы снова конкурентоспособны и даже успели напугать наших соперников из Штутгарта». В этом сезоне Ferrari уже одержала две победы усилиями Себастьяна Феттеля, хотя в том году ей не покорился ни один Гран При. «Некоторые считают наш прорыв чем-то сверхъестественным, – признался Маркионе, добавив, что команда ничего не принимает как должное. – Да, мы хорошо начали, но мы продолжаем упорно работать. Мы уважаем наших оппонентов и ни в коем случае не недооцениваем их, особенно Mercedes».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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