8 и 9 мая состоятся финальные матчи чемпионата Приморского края
8 и 9 мая в спорткомплексе «Олимпиец» пройдут финальные серии дивизиона «Приморье» чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Победители в финальной серии и серии за 3 место определятся по сумме двух матчей.
«Бронзу» оспорят «Авиценна» (2 место по итогам регулярного чемпионата) и «ДВФУ-Спартак» (4 место).
За «золото» сыграют ВГУЭС (победитель регулярного чемпионата) и «Домоцентр» (6 место).
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