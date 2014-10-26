ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ 8 и 9 мая состоятся финальные матчи чемпионата Приморского края

8 и 9 мая в спорткомплексе «Олимпиец» пройдут финальные серии дивизиона «Приморье» чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Победители в финальной серии и серии за 3 место определятся по сумме двух матчей.





«Бронзу» оспорят «Авиценна» (2 место по итогам регулярного чемпионата) и «ДВФУ-Спартак» (4 место).





За «золото» сыграют ВГУЭС (победитель регулярного чемпионата) и «Домоцентр» (6 место).





Расписание игр:





08.05.2017

12:00 «Авиценна» - «ДВФУ-Спартак»

14:00 «Домоцентр» - ВГУЭС





09.05.2017

14:00 «ДВФУ-Спартак» - «Авиценна»

16:00 ВГУЭС - «Домоцентр»





Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 11:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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