ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Seat возродит классический 600 в виде концепта - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 09:01 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ К сожалению, новая программа японского автопроизводителя будет действовать только в Стране Восходящего Солнца.... Подробнее Глава российского подразделения японского автомобилестроительного концерна Toyota поделился своими взглядами на состояние российского авторынка.... Подробнее Британский автоконцерн Jaguar Land Rover готовится вывести на российский рынок новый внедорожный кабриолет Range Rover Evoque.... Подробнее Британская автомобилестроительная компания MG готовится представить свой первый серийный компактный кроссовер.... Подробнее Международная компания Google планирует наладить серийное производство своих беспилотных автомобилей к 2020 году.... Подробнее Обычно «помощь людям» ассоциируется с героическими пожарными, медиками, верхолазами… Но спасать, особенно детей, можно и по-другому – любовью и заботой, долго и терпеливо. В этом мы убедились,... Подробнее Официальная презентация Hyundai Solaris для российского рынка состоится уже в феврале этого года.... Подробнее Минпромторг будет помогать отечественному авторынку, если цена за баррель нефти останется ниже 50 долларов.... Подробнее Специалисты Всемирного экономического форума поинтересовались у автомобилистов: готовы ли водители пересесть на беспилотники.... Подробнее Поставки комплектующих для производства 1,6-литрового двигателя Ford Duratec будут осуществляться Горьковским автомобильным заводом и Заволжским моторным заводом.... Подробнее