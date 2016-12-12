Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Seat возродит классический 600 в виде концепта - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:01      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Toyota поможет владельцам «гибридов» оплачивать счета за электричество - автоновости
12-12-2016, 21:02, Автоновости
К сожалению, новая программа японского автопроизводителя будет действовать только в Стране Восходящего Солнца....
Подробнее
На восстановление российского авторынка уйдет пять лет - автоновости
10-09-2014, 15:10, Автоновости
Глава российского подразделения японского автомобилестроительного концерна Toyota поделился своими взглядами на состояние российского авторынка....
Подробнее
Кабриолет Range Rover Evoque в России будет стоить больше четырех миллионов - автоновости
3-01-2016, 00:56, Автоновости
Британский автоконцерн Jaguar Land Rover готовится вывести на российский рынок новый внедорожный кабриолет Range Rover Evoque....
Подробнее
Британский производитель MG готов показать свой первый компактный кроссовер - автоновости
1-01-2015, 16:47, Автоновости
Британская автомобилестроительная компания MG готовится представить свой первый серийный компактный кроссовер....
Подробнее
Google ведет переговоры с автопроизводителями о совместном производстве беспилотников - автоновости
20-01-2015, 17:54, Автоновости
Международная компания Google планирует наладить серийное производство своих беспилотных автомобилей к 2020 году....
Подробнее
Служба спасения - автоновости
20-04-2017, 16:57, Автоновости
Обычно «помощь людям» ассоциируется с героическими пожарными, медиками, верхолазами… Но спасать, особенно детей, можно и по-другому – любовью и заботой, долго и терпеливо. В этом мы убедились,...
Подробнее
Hyundai определился с датой премьеры российского бестселлера - автоновости
24-01-2017, 13:06, Автоновости
Официальная презентация Hyundai Solaris для российского рынка состоится уже в феврале этого года....
Подробнее
Минпромторг поддержит авторынок только при низкой цене на нефть - автоновости
24-10-2015, 10:59, Автоновости
Минпромторг будет помогать отечественному авторынку, если цена за баррель нефти останется ниже 50 долларов....
Подробнее
Больше половины автомобилистов готовы доверить управление автомобиля электронике - автоновости
27-11-2015, 20:57, Автоновости
Специалисты Всемирного экономического форума поинтересовались у автомобилистов: готовы ли водители пересесть на беспилотники....
Подробнее
ГАЗ и ЗМЗ станут поставщиками комплектующих для двигателя Ford Duratec 1,6 - автоновости
17-04-2015, 21:52, Автоновости
Поставки комплектующих для производства 1,6-литрового двигателя Ford Duratec будут осуществляться Горьковским автомобильным заводом и Заволжским моторным заводом....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU