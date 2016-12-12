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Seat возродит классический 600 в виде концепта - автоновости
12-12-2016, 21:02, Автоновости К сожалению, новая программа японского автопроизводителя будет действовать только в Стране Восходящего Солнца....
10-09-2014, 15:10, Автоновости Глава российского подразделения японского автомобилестроительного концерна Toyota поделился своими взглядами на состояние российского авторынка....
3-01-2016, 00:56, Автоновости Британский автоконцерн Jaguar Land Rover готовится вывести на российский рынок новый внедорожный кабриолет Range Rover Evoque....
1-01-2015, 16:47, Автоновости Британская автомобилестроительная компания MG готовится представить свой первый серийный компактный кроссовер....
20-01-2015, 17:54, Автоновости Международная компания Google планирует наладить серийное производство своих беспилотных автомобилей к 2020 году....
20-04-2017, 16:57, Автоновости Обычно «помощь людям» ассоциируется с героическими пожарными, медиками, верхолазами… Но спасать, особенно детей, можно и по-другому – любовью и заботой, долго и терпеливо. В этом мы убедились,...
24-01-2017, 13:06, Автоновости Официальная презентация Hyundai Solaris для российского рынка состоится уже в феврале этого года....
24-10-2015, 10:59, Автоновости Минпромторг будет помогать отечественному авторынку, если цена за баррель нефти останется ниже 50 долларов....
27-11-2015, 20:57, Автоновости Специалисты Всемирного экономического форума поинтересовались у автомобилистов: готовы ли водители пересесть на беспилотники....
17-04-2015, 21:52, Автоновости Поставки комплектующих для производства 1,6-литрового двигателя Ford Duratec будут осуществляться Горьковским автомобильным заводом и Заволжским моторным заводом....