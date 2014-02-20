Volkswagen хочет начать совместные проекты с «Газпромом» - автоновости

Московские водители будут получать прогноз автомобильных пробок, отображаемый на придорожных табло. Начало реализации проекта запланировано на февраль 2014 года. В его рамках будет создан специальный...
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