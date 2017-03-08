Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф
Джейми Грин сумел одержать победу во второй гонке DTM в воскресенье в Хоккенхайме, несмотря на пятисекундный штраф.Грин перехватил лидерство после рестарта у обладателя поула Тимо Глока и, несмотря на то, что стюардам не понравился его маневр и ему дали штраф в пять секунд, сумел создать достаточное преимущество, чтобы остаться лидером после пит-стопа.Автомобиль безопасности выехал на трассу после того, как Роберт Уикенс попытался обойти Нико Мюллера по внутренней траектории в первом повороте. Но не всё прошло удачно: оба гонщика задели Лоика Дюваля, отправившего Уикенса прямиком в гравий.Стартовавший третьим Рене Раст замешкался в начале гонки, и Грин, находящийся на третьей стартовой позиции, оказался позади Глока. В итоге после рестарта Глок откатился за Лукаса Ауэра, победителя субботней гонки.Британец продолжил наращивать свое преимущество, но в середине дистанции пошел сильный ливень. Грин поехал в боксы на круг позже тех, кто ждал дождя, и всё равно смог выехать с пит-лейна с ощутимым преимуществом. Ауэр отправился на свой пит-стоп два круга спустя.Грину удалось одержать первую победу с прошлогоднего этапа DTM в Зандворте. Одним из тех, кто ждал ливня перед пит-стопом, был Гэри Паффетт. Британец в итоге обошел Марко Виттмана из BMW, после чего Ауэр, промахнувшись в шпильке, пропустил обоих соперников.Тем не менее вчерашний победитель в итоге приехал к финишу четвертым, тогда как Нико Мюллер сдержал атаки Пола ди Ресты.Майк Рокенфеллер стал лучшим из тех, кто отправился перед дождем за сликами, после чего был вынужден поставить дождевую резину и занял седьмое место впереди Тимо Глока.Топ-10 замкнули Бруно Спенглер и Маро Энгель. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 56.53,264 2. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me +4,936 3. Марко Виттман BMW Team RMG +8,191 4. Лукас Ауэр Mercedes-AMG Motorport BWT +16,985 5. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +26,959 6. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy +27,426 7. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +31,315 8. Тимо Глок BMW Team RMR +1.06,250 9. Бруно Спенглер BMW Team RBM +1.08,538 10. Маро Энгель Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy +1.12,117 11. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt Sportsline +1.12,944 12. Том Бломквист BMW Team RMR +1.48,234 13. Эдоардо Мортара Mercedes-AMG Motorport BWT
Не классифицированы:
Аугусто Фарфус BMW Team RMG 12 кругов
Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 7 кругов
Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 4 круга
Максим Мартен BMW Team RBM 3 круга
Роберт Уикенс Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me 0 кругов Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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