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Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф

Джейми Грин сумел одержать победу во второй гонке DTM в воскресенье в Хоккенхайме, несмотря на пятисекундный штраф.

Грин перехватил лидерство после рестарта у обладателя поула Тимо Глока и, несмотря на то, что стюардам не понравился его маневр и ему дали штраф в пять секунд, сумел создать достаточное преимущество, чтобы остаться лидером после пит-стопа.

Автомобиль безопасности выехал на трассу после того, как Роберт Уикенс попытался обойти Нико Мюллера по внутренней траектории в первом повороте. Но не всё прошло удачно: оба гонщика задели Лоика Дюваля, отправившего Уикенса прямиком в гравий.

Стартовавший третьим Рене Раст замешкался в начале гонки, и Грин, находящийся на третьей стартовой позиции, оказался позади Глока. В итоге после рестарта Глок откатился за Лукаса Ауэра, победителя субботней гонки.

Британец продолжил наращивать свое преимущество, но в середине дистанции пошел сильный ливень. Грин поехал в боксы на круг позже тех, кто ждал дождя, и всё равно смог выехать с пит-лейна с ощутимым преимуществом. Ауэр отправился на свой пит-стоп два круга спустя.

Грину удалось одержать первую победу с прошлогоднего этапа DTM в Зандворте. Одним из тех, кто ждал ливня перед пит-стопом, был Гэри Паффетт. Британец в итоге обошел Марко Виттмана из BMW, после чего Ауэр, промахнувшись в шпильке, пропустил обоих соперников.

Тем не менее вчерашний победитель в итоге приехал к финишу четвертым, тогда как Нико Мюллер сдержал атаки Пола ди Ресты.

Майк Рокенфеллер стал лучшим из тех, кто отправился перед дождем за сликами, после чего был вынужден поставить дождевую резину и занял седьмое место впереди Тимо Глока.

Топ-10 замкнули Бруно Спенглер и Маро Энгель.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Джейми Грин
Audi Sport Team Rosberg
56.53,264
2.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Гэри Паффетт
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
+4,936
3.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Марко Виттман
BMW Team RMG
+8,191
4.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Лукас Ауэр
Mercedes-AMG Motorport BWT
+16,985
5.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Нико Мюллер
Audi Sport Team Abt Sportsline
+26,959
6.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Пол ди Реста
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
+27,426
7.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Майк Рокенфеллер
Audi Sport Team Phoenix
+31,315
8.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Тимо Глок
BMW Team RMR
+1.06,250
9.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Бруно Спенглер
BMW Team RBM
+1.08,538
10.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Маро Энгель
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
+1.12,117
11.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Маттиас Экстрём
Audi Sport Team Abt Sportsline
+1.12,944
12.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Том Бломквист
BMW Team RMR
+1.48,234
13.
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Эдоардо Мортара
Mercedes-AMG Motorport BWT
 
Не классифицированы:
 
 
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Аугусто Фарфус
BMW Team RMG
12 кругов
 
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Лоик Дюваль
Audi Sport Team Phoenix
7 кругов
 
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Рене Раст
Audi Sport Team Rosberg
4 круга
 
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Максим Мартен
BMW Team RBM
3 круга
 
Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Роберт Уикенс
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
0 кругов

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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