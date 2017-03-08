ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джейми Грин выиграл воскресную гонку DTM, несмотря на штраф Джейми Грин сумел одержать победу во второй гонке DTM в воскресенье в Хоккенхайме, несмотря на пятисекундный штраф. Грин перехватил лидерство после рестарта у обладателя поула Тимо Глока и, несмотря на то, что стюардам не понравился его маневр и ему дали штраф в пять секунд, сумел создать достаточное преимущество, чтобы остаться лидером после пит-стопа. Автомобиль безопасности выехал на трассу после того, как Роберт Уикенс попытался обойти Нико Мюллера по внутренней траектории в первом повороте. Но не всё прошло удачно: оба гонщика задели Лоика Дюваля, отправившего Уикенса прямиком в гравий. Стартовавший третьим Рене Раст замешкался в начале гонки, и Грин, находящийся на третьей стартовой позиции, оказался позади Глока. В итоге после рестарта Глок откатился за Лукаса Ауэра, победителя субботней гонки. Британец продолжил наращивать свое преимущество, но в середине дистанции пошел сильный ливень. Грин поехал в боксы на круг позже тех, кто ждал дождя, и всё равно смог выехать с пит-лейна с ощутимым преимуществом. Ауэр отправился на свой пит-стоп два круга спустя. Грину удалось одержать первую победу с прошлогоднего этапа DTM в Зандворте. Одним из тех, кто ждал ливня перед пит-стопом, был Гэри Паффетт. Британец в итоге обошел Марко Виттмана из BMW, после чего Ауэр, промахнувшись в шпильке, пропустил обоих соперников. Тем не менее вчерашний победитель в итоге приехал к финишу четвертым, тогда как Нико Мюллер сдержал атаки Пола ди Ресты. Майк Рокенфеллер стал лучшим из тех, кто отправился перед дождем за сликами, после чего был вынужден поставить дождевую резину и занял седьмое место впереди Тимо Глока. Топ-10 замкнули Бруно Спенглер и Маро Энгель.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Джейми Грин

Audi Sport Team Rosberg

56.53,264

2.

Гэри Паффетт

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

+4,936

3.

Марко Виттман

BMW Team RMG

+8,191

4.

Лукас Ауэр

Mercedes-AMG Motorport BWT

+16,985

5.

Нико Мюллер

Audi Sport Team Abt Sportsline

+26,959

6.

Пол ди Реста

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

+27,426

7.

Майк Рокенфеллер

Audi Sport Team Phoenix

+31,315

8.

Тимо Глок

BMW Team RMR

+1.06,250

9.

Бруно Спенглер

BMW Team RBM

+1.08,538

10.

Маро Энгель

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

+1.12,117

11.

Маттиас Экстрём

Audi Sport Team Abt Sportsline

+1.12,944

12.

Том Бломквист

BMW Team RMR

+1.48,234

13.

Эдоардо Мортара

Mercedes-AMG Motorport BWT



Не классифицированы:





Аугусто Фарфус

BMW Team RMG

12 кругов



Лоик Дюваль

Audi Sport Team Phoenix

7 кругов



Рене Раст

Audi Sport Team Rosberg

4 круга



Максим Мартен

BMW Team RBM

3 круга



Роберт Уикенс

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

0 кругов

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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