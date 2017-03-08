Приморские гребцы успешно выступают на Кубке России
Со 2 мая в Краснодаре проходит Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие гребцы страны.
Успешными стали эти старты для приморских гребцов. На дистанции 200 м в каноэ-двойке золотую медаль вместе со своим напарником Александром Коваленко завоевал Иван Штыль. Вместе с ним на этой же дистанции бронзовым призером стал гребец из Владивостока Евгений Булков, выступавший в дуэте с Игорем Барзиловым из Башкортостана.
Медали завоевали и гребцы, представляющие Приморский край по параллельному зачету. Кира Степанова выиграла в байдарке-двойке дистанцию 200 м и финишировала второй на такой же дистанции в одиночке.
Еще одно серебро принесла Приморью Алина Алмакаева в байдарке-двойке на 200-метровке.
Кубок России продлится до 7 мая. В соревнованиях еще будут разыграны комплекты наград на длинных дистанциях и в эстафетах.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
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