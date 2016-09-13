Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд
Лидер чемпионата WRX Маттиас Экстрём одержал свою третью победу подряд на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Хоккенхайме.В первые два дня уик-энда Экстрём не был явным фаворитом, однако в переломный момент одержал победу в полуфинале и финале.Перед началом дня на трассе прошел дождь, и, стартовав с первого ряда в полуфинале, Экстрём сразу начал прессинговать обладателя поула Тимми Хансена, после чего воспользовался его ошибкой и вышел вперед.Таким образом, Экстрём выстроился в первом ряду финала наряду с Йоханом Кристофферсоном, который ранее обошел Себастьена Лёба.В главной гонке Экстрём вышел в лидеры благодаря тому, что Кристофферсон на своем Volkswagen Polo увяз на старте.После того, как Экстрём проехал свой джокер на четвертом круге гонки, он всё равно остался лидером пелотона и до конца финала так и не дал Кристофферсону себя обогнать.Тимми Хансен впервые в 2017 году попал на подиум, став третьим за рулем Hansen-Peugeot 208. Гонщик грамотно воспользовался сухой полосой на трассе, чтобы вернуть позицию у Петтера Сольберга в первом повороте в начале третьего круга.Норвежец Сольберг ненадолго уступил место Лёбу, после того как он проехал свой джокер на третьем круге, но снова оказался впереди после попытки француза. Гонщики заняли четвертое и пятое места соответственно, опередив Тоомаса Хейккинена.Таким образом, Экстрёму удалось оторваться в общем зачете от Кристофферссона на два очка, тогда как команда PSRX Volkswagen Sweden увеличила свое преимущество в командном первенстве благодаря тому, что Кристофферссон и Сольберг в третий раз подряд прошли в финал.Россиянин Тимур Тимерзянов вышел в полуфинал, где занял только четвертое место. Гонщик занимает 12-е место в общем зачете, и на его счету 21 очко за три этапа. Поз. Пилот Команда Машина Время Отст. Круги 1. Маттиас Экстрём EKS Audi S1 6.04,066
6 2. Йохан Кристофферссон PSRX Volkswagen Sweden Volkswagen Polo Gti 6.04,774 +0,708 6 3. Тимми Хансен Team Peugeot-Hansen Peugeot 208 6.06,567 +2,501 6 4. Петтер Сольберг PSRX Volkswagen Sweden Volkswagen Polo Gti 6.09,362 +5,296 6 5. Себастьен Лёб Team Peugeot-Hansen Peugeot 208 6.10,418 +6,352 6 6. Тоомас Хейккинен EKS Audi S1 6.10,889 +6,823 6 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
В столице Приморья состоялось торжественное открытие 19-го международного турнира по художественной гимнастике «Ника» памяти Светланы Никаноровой. В соревнованиях участвует около 300 спортсменок 4-17...
5-й турнир по хоккею среди непрофессиональных команд на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева продолжается. В результате совещания с хоккеистами управлением физической культуры и массового спорта...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!