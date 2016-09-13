ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд Лидер чемпионата WRX Маттиас Экстрём одержал свою третью победу подряд на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Хоккенхайме. В первые два дня уик-энда Экстрём не был явным фаворитом, однако в переломный момент одержал победу в полуфинале и финале. Перед началом дня на трассе прошел дождь, и, стартовав с первого ряда в полуфинале, Экстрём сразу начал прессинговать обладателя поула Тимми Хансена, после чего воспользовался его ошибкой и вышел вперед. Таким образом, Экстрём выстроился в первом ряду финала наряду с Йоханом Кристофферсоном, который ранее обошел Себастьена Лёба. В главной гонке Экстрём вышел в лидеры благодаря тому, что Кристофферсон на своем Volkswagen Polo увяз на старте. После того, как Экстрём проехал свой джокер на четвертом круге гонки, он всё равно остался лидером пелотона и до конца финала так и не дал Кристофферсону себя обогнать. Тимми Хансен впервые в 2017 году попал на подиум, став третьим за рулем Hansen-Peugeot 208. Гонщик грамотно воспользовался сухой полосой на трассе, чтобы вернуть позицию у Петтера Сольберга в первом повороте в начале третьего круга. Норвежец Сольберг ненадолго уступил место Лёбу, после того как он проехал свой джокер на третьем круге, но снова оказался впереди после попытки француза. Гонщики заняли четвертое и пятое места соответственно, опередив Тоомаса Хейккинена. Таким образом, Экстрёму удалось оторваться в общем зачете от Кристофферссона на два очка, тогда как команда PSRX Volkswagen Sweden увеличила свое преимущество в командном первенстве благодаря тому, что Кристофферссон и Сольберг в третий раз подряд прошли в финал. Россиянин Тимур Тимерзянов вышел в полуфинал, где занял только четвертое место. Гонщик занимает 12-е место в общем зачете, и на его счету 21 очко за три этапа.

Поз.

Пилот

Команда

Машина

Время

Отст.

Круги

1.

Маттиас Экстрём

EKS

Audi S1

6.04,066



6

2.

Йохан Кристофферссон

PSRX Volkswagen Sweden

Volkswagen Polo Gti

6.04,774

+0,708

6

3.

Тимми Хансен

Team Peugeot-Hansen

Peugeot 208

6.06,567

+2,501

6

4.

Петтер Сольберг

PSRX Volkswagen Sweden

Volkswagen Polo Gti

6.09,362

+5,296

6

5.

Себастьен Лёб

Team Peugeot-Hansen

Peugeot 208

6.10,418

+6,352

6

6.

Тоомас Хейккинен

EKS

Audi S1

6.10,889

+6,823

6

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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