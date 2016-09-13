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Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд

Лидер чемпионата WRX Маттиас Экстрём одержал свою третью победу подряд на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Хоккенхайме.

В первые два дня уик-энда Экстрём не был явным фаворитом, однако в переломный момент одержал победу в полуфинале и финале.

Перед началом дня на трассе прошел дождь, и, стартовав с первого ряда в полуфинале, Экстрём сразу начал прессинговать обладателя поула Тимми Хансена, после чего воспользовался его ошибкой и вышел вперед.

Таким образом, Экстрём выстроился в первом ряду финала наряду с Йоханом Кристофферсоном, который ранее обошел Себастьена Лёба.

В главной гонке Экстрём вышел в лидеры благодаря тому, что Кристофферсон на своем Volkswagen Polo увяз на старте.

После того, как Экстрём проехал свой джокер на четвертом круге гонки, он всё равно остался лидером пелотона и до конца финала так и не дал Кристофферсону себя обогнать.

Тимми Хансен впервые в 2017 году попал на подиум, став третьим за рулем Hansen-Peugeot 208. Гонщик грамотно воспользовался сухой полосой на трассе, чтобы вернуть позицию у Петтера Сольберга в первом повороте в начале третьего круга.

Норвежец Сольберг ненадолго уступил место Лёбу, после того как он проехал свой джокер на третьем круге, но снова оказался впереди после попытки француза. Гонщики заняли четвертое и пятое места соответственно, опередив Тоомаса Хейккинена.

Таким образом, Экстрёму удалось оторваться в общем зачете от Кристофферссона на два очка, тогда как команда PSRX Volkswagen Sweden увеличила свое преимущество в командном первенстве благодаря тому, что Кристофферссон и Сольберг в третий раз подряд прошли в финал.

Россиянин Тимур Тимерзянов вышел в полуфинал, где занял только четвертое место. Гонщик занимает 12-е место в общем зачете, и на его счету 21 очко за три этапа.
Поз.
Пилот
Команда
Машина
Время
Отст.
Круги
1.
Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд Маттиас Экстрём
EKS
Audi S1
6.04,066
 
6
2.
Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд Йохан Кристофферссон
PSRX Volkswagen Sweden
Volkswagen Polo Gti
6.04,774
+0,708
6
3.
Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд Тимми Хансен
Team Peugeot-Hansen
Peugeot 208
6.06,567
+2,501
6
4.
Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд Петтер Сольберг
PSRX Volkswagen Sweden
Volkswagen Polo Gti
6.09,362
+5,296
6
5.
Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд Себастьен Лёб
Team Peugeot-Hansen
Peugeot 208
6.10,418
+6,352
6
6.
Маттиас Экстрём одержал третью победу в WRX подряд Тоомас Хейккинен
EKS
Audi S1
6.10,889
+6,823
6
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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