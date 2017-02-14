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Роберт Фернли: Проблемы Виджея Мальи не отразятся на выступлениях Force India

Заместитель руководителя Force India Роберт Фернли заявил, что проблемы с законом Виджея Мальи не повлияют на выступление команды из Сильверстоуна, которая после первых четырех гонок сезона-2017 располагается на четвертом месте в Кубке конструкторов.

В прошлом месяце начались судебные слушания в британском суде относительно потенциальной экстрадиции Виджея в Индию, где его обвиняют в неуплате кредиторской задолженности.

Виджей Малья опроверг слухи о своём аресте

«На протяжении многих лет вокруг Виджея была шумиха, но это никоим образом не сказывалось на команде, – сказал Фернли в интервью Auto Hebdo. – Я уверен, что новое дело также не повлияет на Force India».

Напомним, что недавно в прессе появилась информация о том, что компания Brabham заинтересована в покупке Force India.

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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