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Дани Педроса: Я завоевал один из лучших поулов в карьере

После победы в квалификации на Гран При Испании Дани Педроса признался, что завоевал один из лучших поулов в своей карьере.

Дани Педроса обошел Марка Маркеса в борьбе за поул Гран При Испании

Изначально лидером сессии был напарник Педросы Марк Маркес, но под конец действующий чемпион мира уступил 0,049 секунды.

«Пожалуй, это лучший поул в моей карьере, поскольку боролись мы до последнего, – признался Дани. – Я не знал, надо ли мне атаковать, но Марк был прямо позади меня, так что выбора не оставалось.

Я попробовал и сейчас счастлив, поскольку старт с первого ряда всегда был нашей целью.

Весь уик-энд я прекрасно чувствовал байк и в определенный момент решил, что нужно попытаться [оказаться на поуле]».

Маркес признал, что следил за Педросой, чтобы понять, как тот управляет техникой: «Дани проводит этот уик-энд очень сильно. Под конец квалификации я ехал за ним, старясь понять, что он делает особенного.

Я остался доволен результатом, несмотря на некоторые проблемы на быстром круге. Моей целью было попадание на первый стартовый ряд».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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