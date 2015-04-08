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Vladivostok Boat Show – подготовка идет на всех парусах!

Vladivostok Boat Show – подготовка идет на всех парусах!
Подходит к концу формирование программы мероприятия, на которое стоит приехать всей семьей



На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.



Сбор гостей 19 мая с 10 часов утра, а уже в 13:00 в этот же день состоится официальное открытие выставки.



Генеральным партнером Vladivostok Boat Show - 2017 выступает компания «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus. Официальный партнер выставки - компания «Композитное кораблестроение».



- В этом году гостей мероприятия ожидает приятный сюрприз, - сообщает исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева. - Мы ожидаем приход на выставку швейцарской 37-футовой яхты Chamade, с семейной парой на борту. Яхта совершает кругосветное путешествие и, погостив у нас, продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.



Напомним, что в этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, теперь это не просто традиционная выставка. В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый участник сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация и продажа водномоторной техники и яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет для себя интересное событие в программе мероприятия!



А пока организаторы готовы представить программу мероприятия Programma-Vladivostok-Boat-Show-2017.docx [18,84 Kb]



Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.



Пресс-центр Vladivostok Boat Show



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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