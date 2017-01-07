Даниэль Риккардо: В проблемах Red Bull виноват как двигатель, так и шасси
Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо в интервью Sky Sports признался, что шансы команды на подиум зависят от стараний Эдриана Ньюи, который вместе с коллегами подготовил обновления на Гран При Испании.В этом сезоне RBR смогла только раз финишировать на подиуме, а общий дефицит скорости австрийской команды в квалификациях составил 1,3 секунды. Гран При Отст. от поула в 2016 Отст. от поула в 2017 Австралия 1,752 1,297 Китай 0,515 1,355 Бахрейн 1,361 0,776 Россия 1,708 1,711 Испания 0,680 ? Монако Поул ? «Первая половина сезона зависит от обновлений, – заявил Риккардо. – Они определят, сможем ли мы добывать подиумы или нет.Конечно, это всё мои догадки. Команда говорит, что данные на стендах получены хорошие и всё в таком духе, но так было всегда. Пока мы не опробуем автомобиль на трассе, мы ничего не узнаем наверняка.Наша ближайшая цель – приблизиться к подиуму».Риккардо признал, что, в отличие от прошлых сезонов, в этот раз дело не только в недостаточной мощности двигателя Renault, но и в проблемах шасси.«Последние несколько лет мы четко осознавали, что шасси превосходит двигатель, но сейчас нам нужно доработать все аспекты, так как, похоже, тут всё 50 на 50», – подвел итог австралиец.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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