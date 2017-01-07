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Даниэль Риккардо: В проблемах Red Bull виноват как двигатель, так и шасси

Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо в интервью Sky Sports признался, что шансы команды на подиум зависят от стараний Эдриана Ньюи, который вместе с коллегами подготовил обновления на Гран При Испании.

В этом сезоне RBR смогла только раз финишировать на подиуме, а общий дефицит скорости австрийской команды в квалификациях составил 1,3 секунды.
Гран При
Отст. от поула в 2016
Отст. от поула в 2017
Австралия
1,752
1,297
Китай
0,515
1,355
Бахрейн
1,361
0,776
Россия
1,708
1,711
Испания
0,680
?
Монако
Поул
?

«Первая половина сезона зависит от обновлений, – заявил Риккардо. – Они определят, сможем ли мы добывать подиумы или нет.

Конечно, это всё мои догадки. Команда говорит, что данные на стендах получены хорошие и всё в таком духе, но так было всегда. Пока мы не опробуем автомобиль на трассе, мы ничего не узнаем наверняка.

Наша ближайшая цель – приблизиться к подиуму».

Риккардо признал, что, в отличие от прошлых сезонов, в этот раз дело не только в недостаточной мощности двигателя Renault, но и в проблемах шасси.

«Последние несколько лет мы четко осознавали, что шасси превосходит двигатель, но сейчас нам нужно доработать все аспекты, так как, похоже, тут всё 50 на 50», – подвел итог австралиец.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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