ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниэль Риккардо: В проблемах Red Bull виноват как двигатель, так и шасси Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо в интервью Sky Sports признался, что шансы команды на подиум зависят от стараний Эдриана Ньюи, который вместе с коллегами подготовил обновления на Гран При Испании. В этом сезоне RBR смогла только раз финишировать на подиуме, а общий дефицит скорости австрийской команды в квалификациях составил 1,3 секунды.

Гран При

Отст. от поула в 2016

Отст. от поула в 2017

Австралия

1,752

1,297

Китай

0,515

1,355

Бахрейн

1,361

0,776

Россия

1,708

1,711

Испания

0,680

?

Монако

Поул

?

«Первая половина сезона зависит от обновлений, – заявил Риккардо. – Они определят, сможем ли мы добывать подиумы или нет. Конечно, это всё мои догадки. Команда говорит, что данные на стендах получены хорошие и всё в таком духе, но так было всегда. Пока мы не опробуем автомобиль на трассе, мы ничего не узнаем наверняка. Наша ближайшая цель – приблизиться к подиуму». Риккардо признал, что, в отличие от прошлых сезонов, в этот раз дело не только в недостаточной мощности двигателя Renault, но и в проблемах шасси. «Последние несколько лет мы четко осознавали, что шасси превосходит двигатель, но сейчас нам нужно доработать все аспекты, так как, похоже, тут всё 50 на 50», – подвел итог австралиец.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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