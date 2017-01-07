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«Приморье» одержало победу во втором круге Кубка НФБР
В Нижнем Новгороде прошел второй круг Кубка НФБР по бадминтону среди команд Суперлиги. «Приморье» не проиграло ни в одном матче и заняло первое место.
В стартовом матче была обыграна команда из Гатчины – 6:1, затем БК «Нижегородец» - 6:1, а в третьей заключительной встрече «Химки-Форс» из Подмосковья – 5:2.
В первом круге «Приморье» также одержало победу и по результатам двух этапов находится на первом месте.
Напомним, что команда «Приморье» является многократным победителем клубных чемпионатов России и Кубков НФБР, а также обладателем Кубка Европейских чемпионов.
Пресс-служба федерации бадминтона Приморского края
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