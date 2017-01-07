«Приморье» одержало победу во втором круге Кубка НФБР

В Нижнем Новгороде прошел второй круг Кубка НФБР по бадминтону среди команд Суперлиги. «Приморье» не проиграло ни в одном матче и заняло первое место.





В стартовом матче была обыграна команда из Гатчины – 6:1, затем БК «Нижегородец» - 6:1, а в третьей заключительной встрече «Химки-Форс» из Подмосковья – 5:2.





В первом круге «Приморье» также одержало победу и по результатам двух этапов находится на первом месте.

Напомним, что команда «Приморье» является многократным победителем клубных чемпионатов России и Кубков НФБР, а также обладателем Кубка Европейских чемпионов.





Пресс-служба федерации бадминтона Приморского края