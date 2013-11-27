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Рассекречен облик нового кроссовера Seat - автоновости
27-11-2013, 05:30, Автоновости Несмотря на необычно теплую ноябрьскую погоду в Украине, эксперты не советуют автомобилистам затягивать с подготовкой машины к зиме. В регион возвращаются холодные и, главное, снежные зимы....
13-02-2009, 12:02, Автоновости В этом году исполняется 30 лет с начала производства легендарного внедорожника Mercedes G Class. В честь этого события Mercedes выпускает ограниченную серию автомобилей G 500 Edition 30....
18-02-2016, 22:07, Автоновости «Крокус-Экспо» рассекретил список компаний, которые примут участие в ММАС 2016....
7-06-2015, 02:09, Автоновости Компания Volvo Cars готовит экономическое обоснование производства легковых автомобилей на территории России....
28-10-2013, 11:52, Автоновости Новое поколение достаточно популярной на сегодняшний день модели Dacia Logan уже полным ходом продается в странах Европы. Что касается авторынков развивающихся стран, то сюда машина будет...
25-04-2015, 03:00, Автоновости Руководство немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen решило сделать «горячий» хэтчбек Golf R серийным....
4-02-2014, 00:45, Автоновости Японский премиальный бренд Infiniti представил на автошоу в Детройте свой новый концепт Q50 Eau Rouge....
15-05-2016, 04:09, Автоновости Первое появление прототипа ситикара ожидается на автосалоне в Париже....
11-12-2016, 20:49, Автоновости Американский автопроизводитель отправит в сервисные центры более 1,3 тысячи кроссоверов EcoSport....
22-06-2015, 17:07, Автоновости Цены на автомобили российской марки Lada не будут увеличиваться в текущем году....