ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Алексей Лукьянюк выиграл Ралли Канарских островов Алексей Лукьянюк вместе со своим штурманом Алексеем Арнаутовым одержали безоговорочную победу на Ралли Канарских островов. Алексей Лукьянюк лидирует после первого дня Ралли Канарских островов За рулем Ford Fiesta R5 Лукьянюк подошел к финальному дню лидером и сумел выиграть четыре из шести спецучастков субботы. Перед последней секцией преимущество россиянина составляло 40 секунд, но в итоге Лукьянюк увеличил его почти до минуты. «Да какие итоги? Обалденные! Мы выиграли почти минуту у ближайшего преследователя – Каетана Каетановича, нашего заклятого соперника, – сказал Алексей после финиша гонки. – В прошлом году и сейчас – это совершенно разные условия. В 2016 мы были здесь как неумелые новички, которые только чудом, вернее чудовищной атакой, риском, стёртыми колёсами и спалёнными нервами в итоге доехали до первого места. В этом году всё работало, как часы: новый стиль пилотирования, новые настройки, совершенно другой менеджмент шин и хорошая стенограмма – всё сложилось в одно. И это позволило нам просто лететь над дорогой. Есть ещё куда прибавлять: можно чуть позже тормозить, чуть смелее атаковать, но это уже оставим на следующий раз. Мы учимся, и я безумно рад нашему прогрессу. Отдельное спасибо Росгосстраху и RPM за поддержку! Надеюсь, мы попадем во все новости и у нас появится больше спонсоров, больше фанатов. Всем спасибо, Russian Performance Motorsport – молодец». Ближайший соперник петербуржца Каетан Каетанович финишировал вторым, оставив позади Бруно Магальяеша. Николай Грязин, выступающий на Skoda Fabia R5, финишировал 11-м, при этом ему досталась четвертая позиция в молодежном зачете. Сергей Ременник стал вторым по итогам ERC2 и 27-м – в абсолюте. «Мы раскатились, стали чувствовать асфальт лучше и выиграли все спецучастки второго дня за исключением первого утреннего. Мы получим максимальные очки в классе [за второй день и за второе место по итогам гонки], – радовался Сергей. – Могу сказать, что мне очень понравился асфальт. Несмотря на то, что у нас так и не было задней передачи, "выпадала" пятая, мы хорошо раскатились. Мне кажется, что я стал что-то чувствовать! Асфальт не так страшен, как о нем думалось до начала гонки. Следующая гонка грунтовая, и вроде бы надо перестраиваться… Но ралли – самая универсальная дисциплина: гонки проходят в любое время года, на любом известном типе покрытия, в любое время суток и при любых погодных условиях. Асфальт, гравий, снег – какая разница? Надо садиться и ехать! Мне понравилось абсолютно всё, но если в частности, то это дистанция! На этих этапах мы за один день проезжаем полную дистанцию чемпионата России, а сколько гоночных дней? Тут было два, в Португалии проехали – три. Еще хочу отметить организацию. Организаторы делают большой праздник и для спортсменов, и для зрителей. А ещё у меня семья наконец-то приехала посмотреть, и, о чудо – мы финишировали на подиуме! (смеется)». ?? Публикация от Alexey Lukyanuk (@lukyanuk) Май 6 2017 в 10:42 PDT

Like? Публикация от Alexey Lukyanuk (@lukyanuk) Май 6 2017 в 10:40 PDT

No comments) Публикация от Alexey Lukyanuk (@lukyanuk) Май 6 2017 в 11:12 PDT

Итоговое положение после СУ12

Поз.

Пилот

Команда

Машина

Время/Отст.

1.

Алексей Лукьянюк

Russian Performance Motorsport

Ford

2:06.01,8

2.

Каетан Каетанович

Lotos Rally Team

Ford

+57,2

3.

Бруну Магальяэш



Skoda

+1.03,6

4.

Иван Арес

Yacar Racing

Hyundai

+1.15,4

5.

Луис Монзон

Auto-Laca Competicion

Ford

+1.28,7

6.

Хосе Мария Лопес

Peugeot Rally Academy

Peugeot

+1.33,8

7.

Кристиан Гарсия

RMC Motorsport

Ford

+1.41,4

8.

Сильвен Мишель



Skoda

+1.43,7

9.

Бриан Буфье

Gemini Clinic Rally Team

Ford

+2.23,2

10.

Мариян Грибель



Skoda

+2.37,1

11.

Николай Грязин

Sports Racing Technologies

Skoda

+2.49,5

...









27.

Сергей Ременник

Russian Performance Motorsport

Mitsubishi

+12.58,6

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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