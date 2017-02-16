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Во Владивостоке пройдет спортивная акция «Рекорд Победы»

Во Владивостоке пройдет спортивная акция «Рекорд Победы»
9 мая Владивосток в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Рекорд Победы». Мероприятие пройдет в сквере Суханова с 12 до 14 часов. В ходе акции более чем в 150 городах-участниках все желающие выполнят в общей сложности 26 298 отжиманий от земли. Цифра выбрана не случайно – ровно столько дней прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Участники мероприятия разделятся на группы и поэтапно выполнят отжимания от земли. В это время организаторы мероприятия будут осуществлять промежуточные подсчеты отжиманий. Количество отжиманий на каждого отдельного участника акции не регламентируется и зависит от степени физической подготовки человека.

«Целью акции является привлечение жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, сохранение памяти о Великой Отечественной войне и выражение почтения ветеранам, формирование нравственного и патриотического воспитания молодежи», - рассказал директор муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока Валерий Осокин.

Напомним, впервые эта акция прошла в российских городах в 2011 году, и с тех пор уверенно собирает все больше и больше участников. В приморской столице «Рекорд Победы» будет проходить уже в третий раз. Координатор акции муниципальная Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств Владивостока.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств Владивостока приглашает всех желающих принять участие в спортивной акции «Рекорд Победы» и отдать дань памяти погибшим за мирное небо над головой.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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