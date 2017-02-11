Volkswagen рассказал о новом Polo - автоновости

Европейским независимым комитетом Euro NCAP подведены итоги проведения краш-тестов в прошлом году. Всего в течение 2013 года эксперты протестировали 33 новинки европейского рынка. По результатам всех...
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