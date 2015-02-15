ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гонщики Lukoil Craft-Bamboo удивлены формой Opel Первая гонка этапа Международной серии TCR в Спа получилась тяжёлой для команды Lukoil Craft-Bamboo. Из трёх пилотов лишь Пепе Ориола сумел набрать очки, финишировав девятым, несмотря на проблемы с мощностью двигателя. «Я хорошо стартовал и был быстр, но что-то произошло с двигателем, – сказал Ориола в интервью TouringCarTimes. – В квалификации на моей машине возникли проблемы с кислородным датчиком, а по ходу гонки мотор внезапно потерял мощность. Нам нужно разобраться с этим, так как из-за нехватки мощности на прямой Kemmel я потерял две позиции, пропустив вперёд Тома [Коронеля] и Джеймса [Нэша]. Сегодня мы стартуем с первого ряда – этой мой шанс выиграть и остаться в борьбе за титул. Я лишь надеюсь, что без проблем проведу гонку и выступлю хорошо». Напарник Ориолы по команде Джеймс Нэш в первой гонке остался без очков после того, как за два круга до финиша в сражении за десятое место его обогнал Пьер-Ив Корталь. «В квалификации мне помешал в Blanchimont [Давит] Каджая, что не позволило мне пройти во второй сегмент и испортило гоночный уик-энд, – рассказал Нэш. – Старт с 16-й позиции определённо не идёт на пользу. Я оказался за Пепе, и мы начали преследовать плотную группу соперников, но это было непросто. Мы можем поддерживать темп конкурентов, но не можем навязать им борьбу. Дело в комбинации факторов. У нас слишком большой весовой балласт, который даёт о себе знать на прямых. Думаю, если мы не сделаем шаг вперёд в Зальцбурге, то всё будет потеряно. Пепе неплохо справляется, но скоро у него возникнут проблемы. Надеюсь, он сможет сдерживать соперников, ведь в пелотоне всё очень плотно, и мне удастся кого-нибудь обогнать. Нам просто нужно больше удачи». Оба гонщика Lukoil Craft-Bamboo также оказались удивлены темпом машины Opel Astra TCR после сражения с Корталем в конце первого заезда. «Ситуация с Opel странная, – сказал Ориола. – В один день они просто нигде, а в другой, как в Бахрейне в квалификации, доминируют. В пятницу в Спа Корталь был очень быстр и добился очень высокого результата». По мнению Нэша, гонщики Opel могут получать преимущество за счёт изменения картографии двигателя. «С каждым кругом Корталь ехал всё быстрее. Складывалось впечатление, что он постоянно меняет картографию двигателя, из выхлопной трубы было всё больше чёрного дыма. Он с лёгкостью вышел вперёд», – добавил британец.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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