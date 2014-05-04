ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Протеже Force India Альфонсо Селис одержал свою первую победу в Мировой серии Формула V8 3.5, выиграв первую гонку в Спа, сообщает AUTOSPORT. Стартовав с поула, мексиканец сохранил лидерство в первом повороте, в то время как квалифицировавшийся рядом с ним на первом ряду Пьетро Фиттипальди откатился на последнее место. За первые четыре круга Селис оторвался на пять секунд и был вне досягаемости до самого финиша. В конце дистанции Рой Ниссани, обогнавший в сражении за второе место Рене Биндера, начал сокращать отставание, но всё равно проиграл победителю на финише 2,9 секунды. Россиянин Егор Оруджев также обогнал Биндера и завершил третьим свой прорыв с десятого места на стартовой решётке, уступив Селису 21 секунду. Биндер пропустил ещё и Диего Менчаку, однако защитил пятую позицию от атак Ю Канамару. Фиттипальди финишировал лишь восьмым. Константин Терещенко стал десятым, а Матевос Исаакян сошёл с дистанции.

Поз.

Пилот



Время/Отст.

1.

Альфонсо Селис

Fortec Motorsports

43.10,639

2.

Рой Ниссани

Rp Motorsport

+2,929

3.

Егор Оруджев

SMP Racing by AVF

+24,857

4.

Диего Менчака

Fortec Motorsports

+34,230

5.

Ю Канамару

Rp Motorsport

+40,360

6.

Рене Биндер

Lotus

+41,993

7.

Дамиано Фьораванти

Rp Motorsport

+42,331

8.

Пьетро Фиттипальди

Lotus

+49,342

9.

Нельсон Мэйсон

Teo Martin Motorsport

+59,602

10.

Константин Терещенко

Teo Martin Motorsport

+1.20,541

Не классифицированы:





Джузеппе Чиприани

Il Barone Rampante

3 круга



Матевос Исаакян

SMP Racing by AVF

0 кругов

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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