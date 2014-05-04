Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий
Протеже Force India Альфонсо Селис одержал свою первую победу в Мировой серии Формула V8 3.5, выиграв первую гонку в Спа, сообщает AUTOSPORT.Стартовав с поула, мексиканец сохранил лидерство в первом повороте, в то время как квалифицировавшийся рядом с ним на первом ряду Пьетро Фиттипальди откатился на последнее место.За первые четыре круга Селис оторвался на пять секунд и был вне досягаемости до самого финиша. В конце дистанции Рой Ниссани, обогнавший в сражении за второе место Рене Биндера, начал сокращать отставание, но всё равно проиграл победителю на финише 2,9 секунды.Россиянин Егор Оруджев также обогнал Биндера и завершил третьим свой прорыв с десятого места на стартовой решётке, уступив Селису 21 секунду.Биндер пропустил ещё и Диего Менчаку, однако защитил пятую позицию от атак Ю Канамару.Фиттипальди финишировал лишь восьмым. Константин Терещенко стал десятым, а Матевос Исаакян сошёл с дистанции. Поз. Пилот
Время/Отст. 1. Альфонсо Селис Fortec Motorsports 43.10,639 2. Рой Ниссани Rp Motorsport +2,929 3. Егор Оруджев SMP Racing by AVF +24,857 4. Диего Менчака Fortec Motorsports +34,230 5. Ю Канамару Rp Motorsport +40,360 6. Рене Биндер Lotus +41,993 7. Дамиано Фьораванти Rp Motorsport +42,331 8. Пьетро Фиттипальди Lotus +49,342 9. Нельсон Мэйсон Teo Martin Motorsport +59,602 10. Константин Терещенко Teo Martin Motorsport +1.20,541 Не классифицированы:
Джузеппе Чиприани Il Barone Rampante 3 круга
Матевос Исаакян SMP Racing by AVF 0 кругов Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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