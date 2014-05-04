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Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий

Протеже Force India Альфонсо Селис одержал свою первую победу в Мировой серии Формула V8 3.5, выиграв первую гонку в Спа, сообщает AUTOSPORT.

Стартовав с поула, мексиканец сохранил лидерство в первом повороте, в то время как квалифицировавшийся рядом с ним на первом ряду Пьетро Фиттипальди откатился на последнее место.

За первые четыре круга Селис оторвался на пять секунд и был вне досягаемости до самого финиша. В конце дистанции Рой Ниссани, обогнавший в сражении за второе место Рене Биндера, начал сокращать отставание, но всё равно проиграл победителю на финише 2,9 секунды.

Россиянин Егор Оруджев также обогнал Биндера и завершил третьим свой прорыв с десятого места на стартовой решётке, уступив Селису 21 секунду.

Биндер пропустил ещё и Диего Менчаку, однако защитил пятую позицию от атак Ю Канамару.

Фиттипальди финишировал лишь восьмым. Константин Терещенко стал десятым, а Матевос Исаакян сошёл с дистанции.
Поз.
Пилот
 
Время/Отст.
1.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Альфонсо Селис
Fortec Motorsports
43.10,639
2.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Рой Ниссани
Rp Motorsport
+2,929
3.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Егор Оруджев
SMP Racing by AVF
+24,857
4.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Диего Менчака
Fortec Motorsports
+34,230
5.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Ю Канамару
Rp Motorsport
+40,360
6.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Рене Биндер
Lotus
+41,993
7.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Дамиано Фьораванти
Rp Motorsport
+42,331
8.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Пьетро Фиттипальди
Lotus
+49,342
9.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Нельсон Мэйсон
Teo Martin Motorsport
+59,602
10.
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Константин Терещенко
Teo Martin Motorsport
+1.20,541
Не классифицированы:
 
 
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Джузеппе Чиприани
Il Barone Rampante
3 круга
 
Альфонсо Селис выиграл первую гонку в Спа, Егор Оруджев - третий Матевос Исаакян
SMP Racing by AVF
0 кругов

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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