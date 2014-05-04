Приморские гребцы успешно выступают на Кубке России

Со 2 мая в Краснодаре проходит Кубок России по гребле на байдарках и каноэ. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие гребцы страны.

Успешными стали эти старты для приморских гребцов. На дистанции 200 м в каноэ-двойке золотую медаль вместе со своим напарником Мелешниковым завоевал Иван Штыль. Вместе с ним на этой же дистанции бронзовым призером стал гребец из Владивостока Евгений Булков, выступавший в дуэте Игорем Барзиловым из Башкортостана.

Медали завоевали и гребцы, представляющий Приморский край по параллельному зачету. Кира Степанова выиграла в байдарке-двойке дистанцию 200 м и финишировала второй на такой же дистанции в одиночке.

Еще одно серебро принесла Приморью Алина Алмакаева в байдарке-двойке на 200-метровке.

Кубок России продлится до 7 мая. В соревнованиях еще будут разыграны комплекты наград на длинных дистанциях и в эстафетах.

Департамент физической культуры и спорта Приморского края