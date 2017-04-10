Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

BMW начала тесты автономных автомобилей - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:59      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Nissan GT-R превратили в полицейский перехватчик - автоновости
10-04-2017, 00:42, Автоновости
На мотор-шоу в Нью-Йорке компания Nissan покажет, пожалуй, самый необычный вариант своего спорткара GT-R....
Подробнее
Opel Mokka набирает популярность
23-03-2014, 08:01, Автоновости
Кроссовер Opel Mokka, дебютировавший на рынке в конце 2012 года, довольно быстро завоевал расположение автолюбителей и вошел в тройку самых популярных моделей своего класса на территории Старого...
Подробнее
В России начались продажи кабриолета Ferrari California и гиперкара LaFerrari - автоновости
4-08-2014, 02:46, Автоновости
На российский рынок официально вышли две новые модели люксовой итальянской марки Ferrari....
Подробнее
В больших городах доля премиальных автомобилей составляет 16,1% авторынка - автоновости
9-02-2015, 08:02, Автоновости
На долю автомобилей премиального сегмента приходится 12,1% всего российского авторынка....
Подробнее
Ателье Brabus доработало для полиции Дубая внедорожник Mercedes-Benz G-Class
7-11-2013, 02:20, Автоновости
Легендарный внедорожник Gelandewagen имеет массу модификаций, в том числе шестиколесный пикап, водителю и пассажирам которого можно смело военные кепки купить в интернете и сойти за военизированный...
Подробнее
Porsche адаптировал Apple Watch для управления своими автомобилями - автоновости
28-04-2015, 05:58, Автоновости
Немецкий люксовый автопроизводитель Porsche уже подготовил технологию синхронизации часов Apple Watch со своими автомобилями....
Подробнее
Honda представит в Женеве новый серийный кроссовер HR-V - автоновости
23-02-2015, 02:07, Автоновости
Японская компания Honda привезет на автосалон в Женеве компактный кроссовер HR-V....
Подробнее
Через пять лет почти все автомобили обзаведутся «умными» технологиями и выходом в Интернет - автоновости
14-07-2015, 23:48, Автоновости
Международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала отчет, посвященный развитию индустрии интеллектуальных технологий для автомобилей....
Подробнее
В России подорожали «красивые» автомобильные номера - автоновости
15-03-2015, 12:00, Автоновости
Цены на «красивые» автомобильные номера в России выросли сильнее, чем цены на сами автомобили....
Подробнее
Mercedes представил раскраску авто Виталия Петрова в DTM 2014
25-04-2014, 03:30, Автоновости
Автомобиль первого российского гонщика Виталия Петрова получил ярко-красную ливрею с логотипами AMG на боках, выполненными в серебристом цвете....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU