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BMW начала тесты автономных автомобилей - автоновости
10-04-2017, 00:42, Автоновости На мотор-шоу в Нью-Йорке компания Nissan покажет, пожалуй, самый необычный вариант своего спорткара GT-R....
23-03-2014, 08:01, Автоновости Кроссовер Opel Mokka, дебютировавший на рынке в конце 2012 года, довольно быстро завоевал расположение автолюбителей и вошел в тройку самых популярных моделей своего класса на территории Старого...
4-08-2014, 02:46, Автоновости На российский рынок официально вышли две новые модели люксовой итальянской марки Ferrari....
9-02-2015, 08:02, Автоновости На долю автомобилей премиального сегмента приходится 12,1% всего российского авторынка....
7-11-2013, 02:20, Автоновости Легендарный внедорожник Gelandewagen имеет массу модификаций, в том числе шестиколесный пикап, водителю и пассажирам которого можно смело военные кепки купить в интернете и сойти за военизированный...
28-04-2015, 05:58, Автоновости Немецкий люксовый автопроизводитель Porsche уже подготовил технологию синхронизации часов Apple Watch со своими автомобилями....
23-02-2015, 02:07, Автоновости Японская компания Honda привезет на автосалон в Женеве компактный кроссовер HR-V....
14-07-2015, 23:48, Автоновости Международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала отчет, посвященный развитию индустрии интеллектуальных технологий для автомобилей....
15-03-2015, 12:00, Автоновости Цены на «красивые» автомобильные номера в России выросли сильнее, чем цены на сами автомобили....
25-04-2014, 03:30, Автоновости Автомобиль первого российского гонщика Виталия Петрова получил ярко-красную ливрею с логотипами AMG на боках, выполненными в серебристом цвете....