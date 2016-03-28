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Tesla побила рекорд по выручке и убыткам - автоновости
28-03-2016, 21:03, Автоновости Автопроизводители просят изменить правила, диктуемые соглашением о промсборке....
2-10-2016, 13:05, Автоновости Шоустопером на стенде компании Renault в Париже стал концептуальный суперкар Trezor....
22-04-2016, 10:48, Автоновости В мае компания представит правительству готовый доклад о проекте....
6-10-2016, 20:48, Автоновости Воспользоваться заправкой от Porsche смогут и владельцы электрокаров других брендов....
17-12-2013, 10:00, Автоновости Китайское сварочное оборудование достаточно длительное время вытесняло продукцию отечественных производителей на рынках стран СНГ. В значительной мере этому способствовал финансовый кризис, который...
19-09-2016, 17:07, Автоновости Китайский автопроизводитель выводит модель Celliya с российского рынка....
6-02-2014, 02:55, Автоновости Итальянский и американский автопроизводители вошли в структуру Fiat Chrysler Automobiles N.V. Логотип новой компании был представлен 29 января....
25-04-2014, 12:40, Автоновости Уже в этом месяце на российский рынок выходит Fiat Ducato нового поколения....
3-04-2014, 04:50, Автоновости В стремлении привлечь внимание молодых потребителей итальянский автогигант Fiat анонсировал выход на рынок моделей Panda и Punto в формате Limited Edition....
1-04-2016, 20:02, Автоновости Глава компании Tesla Motors Илон Маск презентовал бюджетную модель Tesla 3. Ее стоимость будет не менее $35 тыс. С этой моделью компания планирует выйти на массовый рынок....