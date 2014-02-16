Алексей Лукьянюк лидирует после первого дня Ралли Канарских островов
Российский гонщик Алексей Лукьянюк начал защиту звания действующего победителя Ралли Канарских островов с уверенного выступления в первый день.Вице-чемпион ERC прошлого сезона добился 100% результата, выиграв все шесть спецучастков дня. Единственным негативным моментом стал 10-секундный штраф за фальстарт на СУ2. Тем не менее, если по итогам утренней секции Лукьянюк и его штурман Алексей Арнаутов опережали ближайшего соперника Каетана Каетановича на 2,5 секунды, то днём увеличили отрыв до более чем 20 секунд.«Ох, я не знаю, какое время? Вау! Сейчас я, действительно, уверен в машине, – удивился своему тему россиянин после финиша СУ4. – Надо признать, это потрясающе. Я постараюсь действовать аккуратно».Однако за два финальных допа экипаж из Санкт-Петербурга оторвался ещё на пять секунд и начнёт заключительный день с преимуществом в 25 секунд над вышедшим на второе место Бруно Магальяешем, выигравшим месяц назад первый этап Ралли Азорских островов. Действующий чемпион серии Каетан Каетанович расположился на третьей строчке с отставанием 27 секунд.«Машина очень хороша, я очень доволен. Спецучастки здесь очень накручены и проходят по одним и тем же дорогам, частично наслаиваясь друг на друга. К примеру, старт одного спецучастка может являться концовкой другого в обратную сторону и так далее. Характер дорог нам уже понятен. В целом всё проходит штатно.Следим за сменами покрытия, здесь местами очень "зубастый" асфальт, а местами – очень гладкий, хороший и ровный. А фрагментами – ну просто пила какая-то! Сотрёт колеса моментально», – прокомментировал итоги дня Лукьянюк.В классе ERC2 Сергей Ременник на протяжении всего дня был вторым позади венгра Тибора Эрди, которому в итоге проиграл больше минуты.В чемпионате Европы по ралли будет выступать российская командаНиколай Грязин, выступающий в классе ERC Junior U28, до финального спецучастка находился в первой тройке, но из-за ошибки в первом повороте на СУ6 потерял важное время и разом откатился на пятую строчку.Начало дня ознаменовалось опаснейшей аварией Томаша Касперчика на СУ1, который лишь благодаря металлическому ограждению не улетел в обрыв.В субботу участников Ралли Канарских островов ждут шесть решающих допов общей протяжённостью 109,42 км.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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