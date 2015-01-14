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Haval обновил свой топовый внедорожник - автоновости
14-01-2015, 02:07, Автоновости 1 января на территории РФ вступили в силу новые поправки в транспортное законодательство, регулирующие, в частности, работу страховых компаний....
30-10-2014, 23:50, Автоновости Чешский автопроизводитель Skoda, принадлежащий немецкому концерну Volkswagen Group, готовится выпустить полноприводную версию модели Octavia....
20-05-2015, 12:58, Автоновости Первый кроссовер в истории лакшери бренда Alfa Romeo уже проходит тестовые испытания на дорогах обшего пользования....
26-04-2014, 20:11, Автоновости У российских потребителей появится возможность приобретать автомобили не только в кредит, но и в лизинг....
1-11-2013, 07:41, Автоновости Слухи о возможном появлении нового внедорожника в модельном ряде марки Cadillac ходят еще с 2010 года. И вот сейчас вновь появилась информация о том, что инженеры компании активно работают в...
14-05-2016, 16:07, Автоновости Испытателям заплатят за каждый час работы по 20 долларов....
29-09-2016, 05:00, Автоновости Подавляющее большинство россиян использует ту или иную систему защиты для своего автомобиля....
28-01-2016, 00:47, Автоновости Ford отзывает автомобили в США и Канаде из-за подушек безопасности Takata....
24-01-2014, 20:50, Автоновости Электромобили в Германии сегодня хотя и желаемы многими, но не слишком распространены. Одна из главных тому причин – неразвитость инфраструктуры для «глубоких пит-стопов»: станции для подзарядки...
5-04-2017, 17:02, Автоновости На тест-драйв кроссовера Audi Q5 нового поколения мы отправились на другой конец света – в Мексику. Потому что именно там, на недавно построенном заводе бренда в городе Сан-Хосе-ЧИАпа, началось...