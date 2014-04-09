ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стефано Комини одержал первую победу в сезоне-2017 Действующий чемпион международной серии TCR Стефано Комини принёс дебютную победу в сезоне команде Comtoyou Racing, выиграв первую гонку в Спа. После того как погасли огни светофора, швейцарец, выигравший поул, откатился на третье место и пропустил вперёд великолепного стартовавшего Атиллу Тасси и Бенжамина Лессенеса. Впрочем, достаточно быстро, уже на втором круге, Комини вернулся в лидеры и после этого умчался вперёд, не оставив соперникам ни единого шанса и впервые в сезоне-2017 поднявшись на верхнюю ступень подиума. Тасси после уверенного начала гонки не смог сохранить второе место и в Les Combes пропустил Лессенеса. Юный венгр не смог поддерживать темп гонщика Boutsen Ginion Racing, хотя оба пилотировали Honda Civic, и отстал, оказавшись под атаками со стороны Жана-Карла Вернэ. Француз так никак не мог найти брешь в обороне Тасси, а шедшего на четвёртом месте напарника Комини по Comtoyou Racing Фредерика Вервиша активно прессинговал Роб Хафф, на седьмой позиции позади этой плотной группы шёл Эдуар Мондрон. Несмотря на несколько острых моментов, Вернэ так и не смог сломить сопротивление Тасси. Позади также до финиша всё осталось без изменений, зато Том Коронель обогнал Пепе Ориолу в борьбе за восьмую позицию. Замкнул первую десятку Пьер-Ив Корталь. В чемпионате после пятой гонки сезона-2017 лидирует Вернэ с 66 очками, тогда как второе место делят Тасси, Душан Боркович и Комини, у которых по 51 очку. Четвёртое место с 50 баллами занимает Роберто Кольчаго. Вторая гонка TCR состоится в субботу, её старт запланирован на 12:35 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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