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«Луч-Энергия» и хабаровский СКА встретятся в очном поединке

«Луч-Энергия» и хабаровский СКА встретятся в очном поединке
В субботу, 6 мая, в 17:30 на стадионе «Динамо» принципиальнейший поединок сезона откроет программу 35-ого тура Футбольной Национальной Лиги. Владивосток принимает Хабаровск.



Гости - фавориты?

Матч первого круга, сыгранный в середине прошлой осени, порадовал хабаровских болельщиков зрелищной игрой с большим количеством опасных моментов, но огорчил итоговым результатом. В самой концовке встречи Руслан Гордиенко в борьбе за верховой мяч оказался расторопнее защитников с берегов Амура, и ударом с воздуха буквально расстрелял ворота. И тогда, и сейчас армейцы считались и считаются фаворитами. Они находятся в зоне стыков и будут бороться за путевку в переходные матчи с целой группой команд ФНЛ.

Но на днях СКА покинул главный тренер Андрей Гордеев, сменивший зимой на этом посту ушедшего на повышение Александра Григоряна. Попечительским советом ФК «СКА-Хабаровск» было принято решение до конца сезона назначить исполняющим обязанности главного тренера армейского клуба Алексея Поддубского, который в свое время успел поиграть в Высшей лиге за находкинский «Океан». Так что, какими предстанут перед нами гости – загадка.



По мнению Алексея Поддубского, сейчас все матчи особенные и важные.

- Что касается игры с «Лучом», то лично для меня эта игра стоит особняком. И, несмотря на то, что сейчас в команде немного дальневосточников, я постараюсь донести до ребят всю важность предстоящего дерби, - подчеркнул наставник хабаровчан.



Рекорды бьются, а серии заканчиваются

«Луч-Энергия» находясь на 12-м месте, ни разу этой весной не выиграл. При относительно неплохой игре положительного результата добиться не удается. Серия без побед длится уже 11 матчей. Отсутствие побед можно связать с календарем. Например, на матч с «Тамбовом» владивостокцы добирались 26 часов. И впереди игры будут еще сложнее. После матча с армейцами выезд в Москву, 10 мая игра с «Химками», а уже 14 – дома с «Сибирью».

Однако надежды добавляет, что лазарет желто-синих пустеет, в общей группе занимаются Иван Столбовой и Антон Пискунов, по индивидуальной программе - лишь Роман Джигкаев.



Константин Емельянов, главный тренер ФК «Луч-Энергия»: «Мои игроки прекрасно понимают и знают важность игры против СКА. Лишний раз настраивать смысла нет. Непосредственно перед игрой с ними поговорю.

Единственное что меня беспокоит перед игрой с Хабаровском, так это состояние моих футболистов после перелетов. Основная задача сейчас, чтобы они пришли в себя, потому что смотрю на них и вижу, немного тяжеловатенькие все, не до конца восстановились».



Результаты команд в предыдущем туре.

В 34-м туре «Луч» в Тамбове уступил одноименному клубу со счетом 0:1, и с 39-ю очками занимает 12-е место в первенстве ФНЛ. Армейцы Хабаровска на своем поле сыграли вничью с ФК "Спартак-Нальчик" - 0:0, и, набрав 52 очка, расположились на 5-ой строчке турнирной таблицы.



Последние встречи:

15/10/2016 Стадион имени Ленина, «СКА-Хабаровск» - «Луч-Энергия» 1:0

21/05/2016 Стадион имени Ленина, «СКА-Хабаровск» - «Луч-Энергия» 0:2

11/07/2015 Стадион «Динамо» «Луч-Энергия» - «СКА-Хабаровск» 1:0

30/05/2015 Стадион имени Ленина «СКА-Хабаровск» - «Луч-Энергия» 0:0

06/07/2014 Стадион «Динамо» «Луч-Энергия» - «СКА-Хабаровск» 1:1



Виталий Петров, ИА СпортПриморье
Фото пресс-службы ФК "Луч-Энергия"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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