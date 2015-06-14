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Мэрайя Кэри выступит с концертом на Гран При Азербайджана

Операционная компания Baku City Circuit объявила о том, что дива мировой поп-музыки Мэрайя Кэри выступит 25 июня на заключительном концерте в рамках гоночного уик-энда Гран При Азербайджана. Концерт пройдёт на главной сцене гоночного трека.

Как только последний автомобиль Формулы 1 пересечет финишную линию на трассе в Баку, поклонники Мэрайи Кери смогут насладиться её сольным концертом. Во время выступления прозвучат такие хиты, как Hero, Fantasy, Always Be My Baby, We Belong Together и другие популярные синглы.

«Для нас большая честь принимать в Баку самую успешную певицу в истории музыки, – прокомментировал исполнительный директор BCC Ариф Рагимов. – Мэрайя Кэри - это культовый голос поколения, её песни известны миллионам людей по всему миру.

Хиты из невероятно богатого репертуара Мэрайи Кэри прозвучат по завершении гоночного уик-энда Гран При Азербайджана-2017, который, как мы верим, станет самым запоминающимся этапом сезона Ф1. Мы приглашаем всех присоединиться к нам на праздник гонок этим летом в Баку!».

Все обладатели билетов на второй по счету бакинский этап Формулы 1 получат доступ на концерты мировых звезд. Билеты на четыре дня гоночного уик-энда включают в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.

В продаже имеются билеты различной категории, включая специальные льготные билеты для детей в возрасте от 2-х до 16-ти лет, которые отныне можно приобрести на любую трибуну.

Приобрести билеты на Гран При Азербайджана-2017 можно на официальном сайте этапа.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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