ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мэрайя Кэри выступит с концертом на Гран При Азербайджана Операционная компания Baku City Circuit объявила о том, что дива мировой поп-музыки Мэрайя Кэри выступит 25 июня на заключительном концерте в рамках гоночного уик-энда Гран При Азербайджана. Концерт пройдёт на главной сцене гоночного трека. Как только последний автомобиль Формулы 1 пересечет финишную линию на трассе в Баку, поклонники Мэрайи Кери смогут насладиться её сольным концертом. Во время выступления прозвучат такие хиты, как Hero, Fantasy, Always Be My Baby, We Belong Together и другие популярные синглы. «Для нас большая честь принимать в Баку самую успешную певицу в истории музыки, – прокомментировал исполнительный директор BCC Ариф Рагимов. – Мэрайя Кэри - это культовый голос поколения, её песни известны миллионам людей по всему миру. Хиты из невероятно богатого репертуара Мэрайи Кэри прозвучат по завершении гоночного уик-энда Гран При Азербайджана-2017, который, как мы верим, станет самым запоминающимся этапом сезона Ф1. Мы приглашаем всех присоединиться к нам на праздник гонок этим летом в Баку!». Все обладатели билетов на второй по счету бакинский этап Формулы 1 получат доступ на концерты мировых звезд. Билеты на четыре дня гоночного уик-энда включают в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях, автограф-сессиях своих фаворитов и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня. В продаже имеются билеты различной категории, включая специальные льготные билеты для детей в возрасте от 2-х до 16-ти лет, которые отныне можно приобрести на любую трибуну. Приобрести билеты на Гран При Азербайджана-2017 можно на официальном сайте этапа.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Приморье идет активная подготовка к проведению матча чемпионата мира по теннису среди мужчин между сборной России и сборной Испании 17-19 июля. Об этом шла речь на совещании в департаменте... Подробнее Уже в эти выходные, 22 и 23 апреля, пилоты Российской дрифт-серии откроют спортивный сезон во Владивостоке. Соревнования пройдут на «Примринге». На данный момент в списке участников 14 фамилий, но... Подробнее Вопрос о преемнике Нико Росберга в Mercedes в следующем году стал одним из главных после заявления чемпиона мира-2016 о завершении карьеры. Коммерческий босс Формулы 1 Берни Экклстоун уже исключил... Подробнее 10 февраля на горнолыжном центре «Райдер» в г. Миассе на Всероссийских детских соревнованиях по сноуборду прошли старты в параллельном слаломе. Первое место среди мальчиков (2003 г.р и младше) занял... Подробнее В субботу, 20 декабря, в яхт-клубе "Семь футов" прошел традиционный "Парусный Новый год". В конце каждого сезона Приморская федерация парусного спорта проводит свою премию "Яхтсмен года", где... Подробнее Автомобиль Renault сезона-2016 будет окрашен в желтый и черный цвета. Французская компания выкупила команду Lotus F1 в конце 2015 года и стала полноценным производителем в Формуле 1. В сеть... Подробнее Пилот Sauber Фелипе Наср, ставший 18-м по итогам первого дня гоночного уик-энда на Сепанге, рассказал о перипетиях пятничных заездов. «Нормальная рабочая пятница, – сказал бразилец. – Новый асфальт... Подробнее Воспитанники Mercedes Паскаль Верляйн и Эстебан Окон признались, что опечалены тем, что Manor прекратила свое существование, проведя семь сезонов в Формуле 1. Верляйн и Окон завершили прошлый сезон в... Подробнее Даниил Квят признался, что гонка на Сепанге оказалась для него и Toro Rosso сложнее, чем дебютное выступление в Австралии – но вовсе не из-за физических нагрузок... Подробнее Марафонский забег, дистанция которого составила классические 42,2 км, впервые за много лет прошел под Уссурийском в воскресенье, 4 октября. Участие в соревновании приняли 37 человек из разных районов... Подробнее