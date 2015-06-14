Юные приморские хоккеисты - покорители Шеньяна

С 29 апреля по 1 мая в г. Шеньян китайской провинции Ляонин состоялся международный хоккейный турнир среди юношей до 12 лет. В соревнованиях принимали участие детские команды из КНР и РФ. Россию и Приморский край на соревнованиях представляла команда спортивного клуба «Полюс» из Владивостока.
По итогам группового этапа в финальную часть турнира вышли две китайские команды из г. Цицикар и г. Пекин, а также команда из г. Владивостока. Игры финальной части проходили по круговой системе. Команда, которую тренирует Андрей Ерофеев, одержала две яркие победы, которые позволили приморской хоккейной дружине стать победителем турнира. Сначала в серии буллитов была повержена команда из г. Цицикар, ставшая в итоге серебряным призером, а в завершающей игре хоккеисты «Полюса» одержали уверенно победу над пекинской командой со счетом 3:0.
По мнению участников, подобные турниры нужно проводить на постоянной основе. Очередные соревнования запланированы на июнь и на октябрь 2017 года.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
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