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Peugeot показал обновленный 308 - автоновости
31-08-2016, 21:09, Автоновости Строительство производственного комплекса начнется в следующем году....
4-10-2016, 13:06, Автоновости С 26 по 30 декабря конвейер будут готовить к производству Solaris....
3-08-2014, 01:57, Автоновости С сегодняшнего дня зона платной парковки в Москве официально расширена практически до границ Третьего транспортного кольца....
23-03-2016, 05:57, Автоновости Объем выпуска новых автомобилей на территории Санкт-Петербурга за первые пару месяцев текущего года упал почти на четверть....
17-09-2013, 10:48, Автоновости Отныне стоимость LADA Granta Sport в полном «фарше» будет равняться 459 000 рублей. Напомним, что ранее данная модель стоила 443 тысячи. Таким образом, авто подорожало на 16 тысяч рублей. Цена...
8-04-2017, 20:51, Автоновости На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое открывается на следующей неделе, компания Subaru представит обновленный универсал Outback....
7-06-2016, 07:41, Автоновости Тестирование тысячесильного FFZERO1 пройдет в Мичигане....
11-03-2015, 22:49, Автоновости Продажи легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков (LCV) на первичном рынке в России в феврале упали на 37,9% по сравнению с февралем 2014 года. В абсолютных цифрах разница составляет 128 300...
28-04-2016, 11:48, Автоновости Nissan показал, какой может быть российская версия Tiida после обновления....
15-08-2014, 10:05, Автоновости Кроссовер BMW X1 нового поколения будет больше похоже на универсал повышенной проходимости, чем на внедорожник....