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Серхио Перес: Я не жалею, что отказался переходить в Renault

Несмотря на существенный прогресс, которого Renault достигла в межсезонье, пилот Force India Серхио Перес не жалеет о том, что отказал в переходе французской команде.

В 2016-м у Серхио была возможность примкнуть к заводскому коллективу из Энстоуна, однако он принял решение остаться в команде из Сильверстоуна.

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«Я думаю, что Renault удивила многих в Ф1, – сказал мексиканец. – Эта команда сделала большой шаг вперед [в сравнении с прошлогодней кампанией]. Интересно посмотреть на то, какими темпами коллектив будет прогрессировать в будущем.

Жалею ли я, что отказался переходить в Renault? Нет. Я счастлив в Force India. Посмотрим, насколько мы сможем прибавить в Барселоне сравнении со своими главными конкурентами.

В данный момент команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Пока что все выглядит очень неплохо».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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